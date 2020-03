Hannover

Zahlreiche Konzerte und andere Großveranstaltungen fallen wegen des Coronavirus aus. Offen ist noch, was mit den Bundesligaspielen von Hannover 96 passiert. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass auch im Stadion Grenzen gesetzt werden. Für das Spiel von 96 gegen Dynamo Dresden am Sonntag fordert er, dass keine Fans zugelassen werden.

Er sei dafür „an der Stelle jetzt nicht zuständig“, aber: „Ich gehe davon aus, dass die Gesundheitsbehörden in der Region Hannover zu dem Ergebnis kommen, dass es besser und sicherer ist für alle Beteiligten, dass dieses Spiel ohne Zuschauer stattfindet“, sagte Pistorius am Dienstagabend im ZDF in der Sendung von Markus Lanz. „Und ich sage auch, das halte ich für richtig.“

Einzelne Spiele ohne Fans schon geplant

Vor leeren Rängen werden bereits am Mittwochabend Mönchengladbach und Köln aufeinander treffen. Auch die Nationalelf muss ihren EM-Test gegen Italien am 31. März in einer leeren Nürnberger Arena austragen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Eine einheitliche Lösung für alle Bundesländer aber gibt es bislang nicht. So will Union Berlin am Sonnabend in der Bundesliga gegen Bayern München vor vollem Haus antreten. Das Achtelfinal-Rückspiel der Bayern gegen den FC Chelsea am 18. März in der Champions League dagegen findet als Geisterspiel statt.

Entscheidung für 96 bis Donnerstag

Die Region Hannover hat am Dienstag zwar alle Großveranstaltungen ab 1000 Besuchern bis zum 22. März untersagt – aber nur solche in geschlossenen Räumen. Spiele von Hannover 96 sind von der sogenannten Allgemeinverfügung nicht erfasst. Regionspräsident Hauke Jagau zweifelt jedoch daran, dass Zuschauer zugelassen werden. Das halte er für unwahrscheinlich, sagte er am Dienstagnachmittag. Klarheit soll es spätestens am Donnerstag geben.

Bei Hannover 96 wartet man auf eine Entscheidung der Behörden. 96-Profi-Chef Martin Kind sagte, als Club sei man mit dieser Situation überfordert. „Wir akzeptieren jede Entscheidung.“

Von red