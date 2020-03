Wegen der Corona-Krise stehen alle Zimmer leer, Touristen dürfen in Niedersachsen nirgends mehr buchen. Ein Hotelbetreiber im Harz bietet sein Haus jetzt Arbeitnehmern an, die ins Home-Office geschickt wurden, und sich zu Hause nicht konzentrieren können.

