Müssen in diesem Jahr auch die großen Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Krise ausfallen? Bislang hat die Landesregierung Großveranstaltungen nur bis zum 31. August untersagt. Doch der Corona-Krisenstab des Landes arbeitet bereits an Regelungen für den Herbst. Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder, deutete jetzt an, dass Messen, Märkte oder Feste in der zweiten Jahreshälfte gar nicht oder nur mit Einschränkungen stattfinden können.

„Auch ab dem 1. September diskutieren wir nicht über Veranstaltungen in alter Form“, sagte Schröder im Gesundheitsausschuss des Landtags. Es müsse weiterhin eine klare Zugangssteuerung bei Großveranstaltungen geben, und die Zahl der Person müsse begrenzt werden. Laut Schröder werden „überwiegend Sitzveranstaltungen“ möglich sein, damit der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden könne. Die künftige Regelung soll Ende Juni in einer Rechtsverordnung festgelegt werden.

Abstands- und Hygieneregeln bleiben, bis es einen Impfstoff gibt

Eingeschränkt bleiben sollen demnach auch Veranstaltungen oder Reisen mit Kinder- und Jugendgruppen. „Wir werden an der Gruppengröße von zehn festhalten“, sagte Schröder. Deshalb seien bisher auch die Jugendbildungsstätten noch nicht wieder geöffnet worden. „Übernachtungen von Jugendlichen werden von uns kritisch gesehen.“ Man werde jetzt mit den Verbänden über Alternativen reden.

Der Krisenstab geht davon aus, dass ein Impfstoff nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2021 zur Verfügung stehen wird. „Wenn das wirklich so schnell geht, wäre das wunderbar“, sagte Schröder. „Wir werden die Abstandsregelungen durchhalten müssen, bis ein Impfstoff gefunden ist.“ Der Fall Leer zeige, wie fatal es sein könne, wenn man das nicht mache. In einem dortigen Restaurant wurde offenbar massiv gegen Abstandsregeln verstoßen, die Folge waren mehrere Infektionen. Das Durchhalten gelte auch für Hygienevorschriften sowie die Mund- und Nasen-Bedeckung. „Wir werden daran im Moment nichts ändern.“ Im Oktober oder November müsse man mit einer zweiten Wellen rechnen, weil das Virengeschehen im Herbst deutlich zunehme.

Risiko bei Kindern offenbar geringer

Als erfreulich wertete Schröder die geringen Infektionszahlen in Schulen und Kindergärten. Es gebe Einzelfälle in Schulen, die aber regional begrenzt seien. „Wir haben da keine Häufung, die in irgendeiner Weise Anlass dazu gäben, das Schulkonzept zu überdenken.“ Die Chance, sich bei Kindern zu infizieren, sei offenbar „wesentlich geringer“ als bei anderen Gruppen.

Weniger erfreulich ist dagegen die Situation in einigen Heimen. Sie sei „erbost“ darüber, dass Pflegeheime keine Hygienekonzepte vorlegten und die Bewohner damit keinen Besuch empfangen könnten. „Das ist eine ordnungsrechtliche Verpflichtung“, sagte Schröder. „Es müssen Besuche zugelassen werden.“

