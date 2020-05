Hannover

Viele Eltern sehen einer Umfrage zufolge in privaten Betreuungsgruppen keine gute Alternative zur Kita-Betreuung. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Onlinebefragung der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten, bei der 46.749 Antworten berücksichtigt wurden. Demnach kann sich eine Mehrheit der Teilnehmer (51 Prozent) eine private Betreuungsgruppe aktuell nicht für die eigene Familie vorstellen, etwa jeder Dritte (35 Prozent) sähe darin hingegen eine Hilfe. Für eine Öffnung der Kitas vor den Sommerferien sprachen sich 73 Prozent aus, während 22 Prozent dies ablehnten.

11 Prozent der Befragten nutzen Notbetreuung

Bisher bieten die Kitas in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie nur eine Notbetreuung an. Obwohl 42 Prozent der Teilnehmer angaben, dass mindestens ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf hat, nutzen allerdings nur knapp 11 Prozent die Notbetreuung. Das Land hatte kürzlich in Aussicht gestellt, private Betreuungsgruppen zulassen zu wollen, um die angespannte Situation bei der Kinderbetreuung zu entspannen. Bis zu fünf Kinder könnten dann in einer festen Gruppe an einem festen Ort von Eltern betreut werden.

Die Landeselternvertretung, die die Befragung initiiert hatte, vertritt nach eigenen Angaben die Interessen der Eltern von etwa 200.000 Kindern, die in Niedersachsen eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort besuchen oder in der Tagespflege untergebracht sind.

