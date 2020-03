Hannover

Mit der Absage aller Schulfahrten in Risikogebiete verschärft Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) seine Haltung. Am Montagabend hatte er zunächst lediglich eine Warnung ausgesprochen und die Schulen gebeten, Planungen von Schulfahrten zu überdenken. Jetzt sagt er: „Um den Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Begleiterinnen und Begleiter möglichst hochzuhalten, müssen Schulfahrten in Risikogebiete definitiv unterbleiben.“ Tonne rät zudem den Schulen, ihre Fahrten insgesamt aufzuschieben und keine neuen Verträge mit Reiseveranstaltern einzugehen. Schließlich könne man nicht voraussehen, welche Regionen noch zu Risikogebieten erklärt werden.

Das sind die Risikogebiete

Zu den Risikogebieten gehören Italien, Iran, in China die Provinz Hubei und in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang). In Deutschland zählt der Landkreis Heinsberg ( Nordrhein-Westfalen) dazu.

Ministerium fragt Schulen nach Reisezielen

Tonne will mit seiner Direktive Schulleitern den Rücken stärken und für Handlungssicherheit sorgen. Das Ministerium rät den Schulen, ihre Reisen zu verschieben. Die Erfahrung zeige, dass sich in den meisten Fälle zusammen mit den Reiseveranstaltern „gute Lösungen“ finden ließen. Für Sonderfälle, in denen Verschiebungen nachweisbar nicht vorgenommen werden können, biete das Kultusministerium Unterstützung an.

Das Ministerium wollte noch am heutigen Dienstag eine Blitzabfrage an Schulen starten und herausfinden, welche Reiseziele in Corona-Risikogebieten ins Auge gefasst worden seien. „Wir müssen nun prüfen, wie umfangreich das Problem ist und über wie viele Schulfahrten in Risikogebiete wir überhaupt sprechen“, sagt Tonne.

Über Schulschließungen entscheiden Gesundheitsämter

Unklar sei, welche Landstriche noch zu Risikogebieten erklärt werden. „So schwer es auch fällt, die Schulen sollten daher ihre Planungen für Schulfahrten aktuell aufschieben und keine neuen Verträge abschließen“, sagt der Kultusminister.

Über weitere Schutzmaßnahmen wie Schulschließungen und Quarantäne-Vorschriften sollen nicht die Schulleiter entscheiden, sondern die Gesundheitsämter. „Für uns alle gilt, dass wir auf Sicht fahren“, sagt Tonne.

Von Andreas Schinkel