Hannover

Deutsche Schlachthöfe entwickeln sich zunehmend zu Corona-Brennpunkten. Nach Ausbrüchen in Fleischfabriken in mehreren Bundesländern, wächst auch in Niedersachsen die Sorge. Die Landesregierung will deshalb jetzt in den Schlachthöfen Corona-Test einführen – zunächst gezielt, später möglicherweise flächendeckend. „Ich betrachte mit Sorge das Infektionsgeschehen in Schlachtbetrieben anderer Bundesländer“, sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) der HAZ. Das Land entwickele deshalb ein Konzept „zur risikoorientierten Testung in der niedersächsischen Fleischwirtschaft“.

Weil : Das geht so nicht weiter

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) zeigte sich empört über den Umgang mit den zumeist ausländischen Beschäftigten in fleischverarbeitenden Betrieben. Es ärgere ihn, dass die Betroffenen häufig unternehmensintern über Landesgrenzen hinweg hin und her geschoben würden. Diese Praxis werde so nicht weitergehen, kündigte Weil gegenüber dem NDR an. Zunächst sollen die Mitarbeiter dieser Unternehmen nun gezielt getestet werden. „Ob wir anschließend die Schlussfolgerung ziehen müssen, die gesamte Branche noch enger in den Blick zu nehmen, werden wir dann zu entscheiden haben.“

Im April war das Coronavirus in einem Fleischwarenwerk in Birkenfeld ( Baden-Württemberg) ausgebrochen. Jetzt sind Belegschaften in Coesfeld und Oer-Erkenschwick ( Nordrhein-Westfalen) sowie Bad Bramstedt ( Schleswig-Holstein) betroffen. Die Fleischindustrie steht wegen der Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik.

Zahl der Infizierten steigt

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf dem Schlachthof in Bad Bramstedt ( Kreis Segeberg) und einer Mitarbeiter-Sammelunterkunft in Kellinghusen ( Kreis Steinburg) ist am Sonntag weiter gestiegen. Die Kreisverwaltungen Segeberg und Steinburg meldeten insgesamt 116 positiv getestete Mitarbeiter. Der Schlachthof hat seine Produktion bereits eingestellt, die Unterkunft steht unter Quarantäne.

Auch der Betrieb einer Großschlachterei in Coesfeld bleibt weiter geschlossen. Das Verwaltungsgericht Münster hat am Samstag einen Eilantrag der Firma „Westfleisch“ gegen die Schließung abgelehnt, wie der Kreis Coesfeld mitteilte. Bei den insgesamt 1200 Mitarbeitern der Großfleischerei sind bereits 230 Ansteckungen nachgewiesen worden.

Pflicht zu Einzelzimmern?

Im niedersächsischen Landtag wächst die Kritik. Die Grünen-Fraktion forderte, die Unterbringung der Mitarbeiter in Einzelzimmern zur Pflicht zu machen. „Appelle an die Fleischwirtschaft und die Ankündigung von Tests reichen nicht“, sagte Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte der HAZ. Die Landesregierung habe trotz Mahnungen wochenlang weggeschaut. „Es ist nur eine Frage der Zeit bis auch in Niedersachsen große Infektionsherde entstehen.“

„Ich fordere die Schlachthofbetreiber, aber auch die Betriebe mit Erntehelfern auf, ihren Pflichten nachzukommen“, erklärte die SPD-Agrarpolitikerin Karin Logemann. Die Arbeitgeber hätten dafür Sorge zu tragen, dass Mindestabstände eingehalten und das Hygiene-Vorschriften befolgt werden könnten. „Wie wir in NRW und Schleswig-Holstein sehen, ist es unverantwortlich, nicht zu handeln.“ Die FDP forderte flächendeckende Tests in Schlachthöfen und das Überprüfen von Hygienestandards in den Unterkünften. „Besteht hier die Gefahr von Infektionshotspots müssen die Mitarbeiter präventiv unter Quarantäne gestellt werden“, sagte die FDP-Politikerin Sylvia Bruns.

Von Marco Seng