Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will das Land Niedersachsen seine bisherige Teststrategie ausweiten. In Pflegeeinrichtungen und Kitas soll künftig präventiv auf mögliche Infektionen getestet werden. Zudem können Mitarbeiter von Einrichtungen mit nachweislichen Corona-Fällen bald ihren Antikörperstatus testen lassen. Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) kündigte die Neuerungen am Donnerstag an. „Wir testen konsequent und anlassbezogen, um eine Verbreitung des Virus so weit wie möglich zu verhindern“, sagte Reimann.

Test ohne Verdacht möglich

Nach Angaben der Ministerin können sich Pfleger und Kita-Betreuer in Regionen mit vielen Corona-Neuinfektionen künftig auch ohne Verdacht auf das Virus testen lassen. Angeboten werden die präventiven Tests allen Beschäftigten von Alten- und Pflegeheimen, Pflegediensten, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Kindertagesstätten in Regionen, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 35 Fälle pro 100 000 Einwohner gab. So könnten unter Umständen unentdeckte Infektionen schneller erkannt und eingedämmt werden, sagte Reimann.

Alle Kreise Niedersachsens unter dem Grenzwert

Im Moment überschreitet keine Region in Niedersachsen diese Marke. Der Landkreis Göttingen steht nach einem größeren Ausbruch mit einem Wert von 28 allerdings kurz davor. Laut Reimann könnte das Land mit der neuen Strategie deshalb in Göttingen starten. Die Kosten sollen auf Grundlage einer geplanten Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums die Krankenkassen übernehmen.

80 Infizierte in Göttingen

In Göttingen sollen sich muslimische Großfamilien bei privaten Feiern nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten haben. In der Folge gibt es bislang mindestens 80 neue Corona-Infektionen in der Unistadt. Hunderte Kontaktpersonen in mehren Bundesländern sind in Quarantäne. Alle Schulen in der Stadt Göttingen und teilweise auch im Landkreis bleiben diese Woche zu. Vereine in der Stadt dürfen keinen Team- und Kontaktsport mehr anbieten, ein Schwimmbad wurde geschlossen.

Neue Erkenntnisse zur Immunität

Als weitere Neuerung wird sämtlichen Mitarbeitern von Einrichtungen mit nachweislichen Corona-Fällen angeboten, ihren Antikörperstatus testen zu lassen. „Damit erhalten sie Gewissheit, ob sie vielleicht selbst schon die Krankheit durchgemacht haben“, sagte Reimann. Die Tests sollen vor allem helfen, Erkenntnisse zur Immunität der Menschen zu gewinnen.

Dienstverpflichtung vom Tisch

FDP und Grünen im Landtag gehen die Pläne von Reimann nicht weit genug. Sie forderten, systematisch, regelmäßig und flächendeckend präventive Tests in Bereichen mit hohem Risiko wie Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen, Kitas und Schulen durchzuführen.

