Hannover

Die Angst vor den Folgen der Corona-Epidemie belastet Niedersachsens Wirtschaft schon jetzt beträchtlich. Nach einer Blitzumfrage von NiedersachsenMetall, des Verbandes der Metallindustriellen, sind die Auswirkungen des Virus bereits jetzt in 87 Prozent aller Betriebe zu spüren. 46 Prozent aller Betriebe können die Frage nicht ausschließen, dass sie bald Kurzarbeit einführen müssen, sechs Prozent halten das für wahrscheinlich. „Die Panik treibt die Panik“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Volker Schmidt. Er warnte zugleich aber deutlich vor Überreaktionen der Betriebe. „Wir müssen uns zumindest gedanklich auf den Worst-case einstellen“, sagt Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU).

Verunsicherung der Mitarbeiter

Der Verband der Metallindustriellen hat 1200 Betriebe zu den Auswirkungen der Corona-Krise befragt und knapp 700 Antworten bei seiner Umfrage erhalten, die der HAZ vorliegt. Danach blicken nur 36 Prozent der Befragten „eher optimistisch“ in die Zukunft, während 60 Prozent pessimistisch oder eher pessimistisch die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate betrachten. 77 Prozent der Unternehmen berichteten von Verunsicherung ihrer Mitarbeiter, 12 Prozent von einem höheren Krankenstand, 29 Prozent von Auftragsrückgängen, 31 Prozent von Lieferengpässen von Teilen und Rohstoffen sowie acht Prozent von Produktionsrückgängen. Bereits 70 Prozent hätten Maßnahmenpläne beschlossen, 13 Prozent Dienstreisen allgemein verboten, 28 Prozent den Besuch von Messen und Kongressen.

Zum Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall gehören auch viele Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie. Verbandschef Volker Schmidt spricht daher von einem „Doppelschock“, zu dem sowohl die Corona-Krise als auch der allgemeine Umbau der Automobilindustrie geführt habe. Darauf weist auch der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller hin. „Ein Teil der wirtschaftlichen Auswirkungen ist noch gar nicht in Erscheinung getreten, da diee Produktionsausfälle in China erst mit sechswöchiger Verzögerung in Niedersachsen spürbar werden“, sagt Müller. Die kleinen Unternehmen würden schon jetzt darben, für die größeren Unternehmen würde sich die Lage Mitte März zuspitzen. „Ich gehe davon aus, dass wir in 2020 gar kein Wachstum bekommen werden“, sagt Müller. Hinzu komme noch die Krise der Windkraftindustrie.

In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover erklärten 52 Prozent der Unternehmen, sie erwarteten wegen der Corona-Krise Umsatzeinbußen. Damit sind Unternehmen im Raum Hannover pessimistischer als im Landesdurchschnitt in Niedersachsen, wo der Wert bei 46 Prozent liegt. Die IHK hatte hatte unmittelbar nach Bekanntgabe der Terminverschiebung der Hannover Messe vom April in den Juli 300 Firmen befragt. Hannovers Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) schließt Folgen für die Gewerbesteuereinnahmen der Landeshauptstadt nicht aus. „Wir fahren bei der Gewerbesteuer derzeit auf Sicht“, sagte er der HAZ.

Althusmann trifft Altmaier

Wirtschaftsminister Althusmann kommt am Dienstag zu einem Krisentreffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammen. „Wir sollten aus dem Stand heraus ein Maßnahmenpaket hinlegen wie 2008 bei der Finanzkrise“, sagt Althusmann. Es herrsche schon jetzt die Befürchtung, dass wegen der Unterbrechung der Lieferketten auch in Niedersachsen die Bänder stillstehen werden. „Wir müssen uns auf alles Undenkbare einstellen.“ Staatlicherseits könne mit kurzfristigen Krediten, Sonderabschreibungen und anderen Mitteln geholfen werden. „Betriebe müssen im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit Kurzarbeit anzeigen“, sagt der Minister.

Volker Müller von den Unternehmerverbänden sieht es als Hoffnungszeichen, dass die Hannover-Messe nur verschoben, nicht jedoch abgesagt worden ist: „Eine halb so große Hannover-Messe ist besser als gar keine.“

Von Michael B. Berger