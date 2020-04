Etliche Unternehmen haben mit der Produktion von Atemschutzmasken angefangen, weil der Bedarf groß ist. Doch welche Maske schützt am besten vor dem Coronavirus? Das untersuchen Wissenschaftler im Auftrag des Bundes am Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien in Munster im Heidekreis.