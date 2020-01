Göttingen/Landkreis

Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Seit Dienstag ist klar, dass sich in Bayern ein Mann mit dem Erreger infiziert hat. Auch in Niedersachsen gibt es erneut einen Verdachtsfall. In der Universitätsmedizin Göttingen ( UMG) wird aktuell überprüft, ob sich ein Patient mit dem Coronavirus infiziert hat. Das bestätigte UMG-Sprecher Stefan Weller gegenüber dem Göttinger Tageblatt. Ein zweiter Verdachtsfall habe sich unterdessen nicht bestätigt.

Die Person hatte Kontakt in China und wurde bis zum Vorliegen des Ergebnisses der Probenuntersuchung sofort auf der Isolierstation aufgenommen. Weitere Angaben zum betroffenen Patienten machte Weller nicht.

Ein Verdachtsfall im Kreis Peine hatte sich am Wochenende nicht bestätigt.

Patienten wurden vom Hausarzt überwiesen

Die beiden neuen Verdachtsfälle in Göttingen seien vom Hausarzt überwiesen worden, hätten sich also nicht direkt ins Universitätsklinikum begeben. „Das empfiehlt sich auch nicht“, sagte Weller: „Wenn man selbst den Verdacht hat, am Coronavirus erkrankt zu sein, sollte man sich an seinen Hausarzt oder an das Gesundheitsamt wenden.“

Doch was sind die Symptome der Lungenkrankheit? Da die Symptome bei einer Infizierung mit dem Coronavirus denen einer schweren Grippe-Erkrankung ähnlich seien, also Gliederschmerzen, Atembeschwerden, Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen, gebe es ein alles entscheidendes Kriterium, erklärte Weller: „Der oder die Betroffene muss Kontakt mit einer Chinareise gehabt haben oder hatte Kontakt mit Chinareisenden. Oder er oder sie hatte Kontakt mit einem sicher am Coronavirus Erkrankten.“ Sei das der Fall und man habe selbst eine Atemwegsinfektion, sollte man Kontakt mit seinem Hausarzt aufnehmen.

Verfahrensablauf im Falle einer Erkrankung geregelt

Unterdessen habe die UMG „intern bereits den Verfahrensablauf bei einem Verdacht auf eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus geregelt und alle beteiligten Anlaufstellen und Einrichtungen entsprechend informiert und vorbereitet“, sagte Weller. Seit vergangener Woche gebe es einzelne Anfragen bei der UMG, auch von niedergelassenen Ärzten, die nach Diagnosemöglichkeiten fragten.

Das Ergebnis liegt nach Angaben von Weller vermutlich am Mittwochmittag vor.

