Coronavirus: Was bedeutet längerer Unterrichtsausfall für Schüler?

Hannover

Angesichts möglicher Unterrichtsausfälle wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Landesschülerrat Klarheit für Schülerinnen und Schüler gefordert. Geklärt werden müsse, was die schulfreie Zeit für die Schüler bedeutet, sagte Ole Moszczynski, Vorstand des Landesschülerrates, am Freitag. Es sei keine geeignete Ersatzmaßnahme, den Schülern täglich neue Aufgaben zu senden. «Das Zuschicken von Aufgaben kann bei Tagesausfällen zur Festigung der gelernten Inhalte beitragen, ist aber keine Lösung für einen wochenlangen Ausfall», betonte Landesschülerrat-Vize Celina Kruithof. Wiederholungsaufgaben zur Beschäftigung der Schüler «lehnen wir ganz klar ab».

Trotz der wachsenden Zahl an Corona-Infektionen in Niedersachsen hatte die Landesregierung zunächst keine endgültige Entscheidung über landesweite Schulschließungen ab Montag getroffen. Die nächsten Schritte zur Bekämpfung der Krankheit sollten am Freitag bekannt gegeben werden.