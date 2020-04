Hannover

Hat Niedersachsen bei der Corona-Pandemie das Schlimmste vorerst überstanden? Zumindest gibt die Zahl der Neuinfektionen Anlass zu Hoffnung. Am Montag vermeldete die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung, Claudia Schröder, 9959 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen – und damit nur 50 mehr als Vortag. Am Sonntag war die Zahl der Menschen mit bestätigter Infektion um 60 gestiegen.

Schröder betonte allerdings, dass am Wochenende nicht alle Fälle gemeldet werden. Zudem seien wegen der langen Inkubationszeit von zehn bis 14 Tagen weder die Auswirkungen von Ostern noch die der Lockerung bei den Ladenöffnungen aus diesen Zahlen ablesbar.

In der nächsten Wochen wird es spannend

Insgesamt sind 399 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. 839 Infizierte werden derzeit in niedersächsischen Kliniken behandelt, 187 von ihnen intensivmedizinisch. 124 Patienten werden künstlich beatmet. 7085 Corona-Infizierte in Niedersachsen gelten inzwischen als genesen. Nach Angaben von Schröder sind die Landkreise Osnabrück, Harburg und Göttingen sowie die Stadt Wolfsburg weiterhin stark betroffen. Auch die Region Hannover sei ein „Hotspot“ aufgrund der Bevölkerungsdichte. In den Kreisen Helmstedt, Vechta, Oldenburg und Grafschaft Bentheim gebe es jetzt wegen der Nähe zu den Ausbruchszentren mehr Infizierte. Das sei zu erwarten gewesen.

Trotz der positiven Entwicklung bremst die rot-schwarze Landesregierung bei weiteren Lockerungen. „Für diese Woche würde ich den Erwartungshorizont nicht zu hoch knüpfen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Montag. In der kommenden Woche könne man dagegen bereits abschätzen, wie sich die Infektionszahlen nach der teilweisen Wiederaufnahme des Handels entwickeln. Die Politik müsse sehr nüchtern abwägen, welchen Spielraum es für weitere Lockerungen gibt und dürfe diesen nicht überreizen. An diesem Donnerstag wollen Bund und Länder wieder über die Corona-Krise beraten.

Kein Wettbewerb der Lockerungen

Ähnlich zurückhaltend äußerte sich Schröder. Niedersachsen sei nicht so stark betroffen wie andere Bundesländer, die Zahl der Infizierten steige aber trotzdem. „Die Lockerungen werden die sein, die der Ministerpräsident auf Bundesebene abstimmt.“ Schröder warnte davor, sich auf einen Wettbewerb der Lockerungen einzulassen. In Niedersachsen sei man mit den bisherigen Maßnahmen sehr gut gefahren.

In der Landesregierung ist man offenbar nicht glücklich darüber, dass einige Städte bei den Öffnungen vorpreschen und nicht auf Linie des Landes bleiben. Das betrifft etwa die Öffnung von Spielplätzen in Wolfsburg. Grundsätzlich gelte nach der Verordnung, dass Spielplätze momentan geschlossen seien, betonte Schröder. „Es ist nicht so, dass Wolfsburg Spielplätze öffnet.“ Die Stadt biete nur ein Programm für Familien an, die etwa keinen Garten ohne Balkon hätten. Es gebe Personal, das auf die Hygienevorschriften und den Abstand achte, sagte Schröder.

Anzeigenbereitschaft ist hoch

Positiv bewerte der Krisenstab, dass sich die Menschen weiter an die verordneten Kontaktbeschränkungen halten – trotz des schönen Wetters am Wochenende. „Es gab keine Auffälligkeiten.“ Schröder hält es für möglich, dass die Polizei ihre Präsenz herunterfahren könnte, wenn sich die Menschen nach den Regeln richten. Zudem habe die „Anzeigebereitschaft der Bevölkerung“ zugenommen. Die Polizei werde sehr schnell darauf hingewiesen, wo sie eingreifen müsse.

Von Marco Seng