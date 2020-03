Wie viele Infizierte gibt es derzeit in Region und Land?

Laut Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) waren es am Donnerstagnachmittag niedersachsenweit 2726 bestätigte Infektionsfälle – 413 mehr als am Vortag um dieselbe Uhrzeit (ein Anstieg von 18 % innerhalb eines Tages). Die Region Hannover meldete am Donnerstag gegen 17 Uhr 588 Fälle. Betroffen seien in der Region zu 52 Prozent Männer und zu 48 Prozent Frauen.

Wie viele schwere Verläufe sind dabei?

Der überwiegende Teil der Infektionen hat einen milden Verlauf. 354 Personen wurden bisher landesweit mit schweren Verläufen in Kliniken behandelt – fünf mehr als am Mittwoch. 270 davon lagen laut Reimann auf isolierten Normalstationen. 84 mussten intensivmedizinisch betreut werden, 69 davon wurden künstlich beatmet. Unter den Patienten auf Intensivstationen waren keine Kinder.

Wann ist der Höhepunkt der Krise erreicht?

Darauf sagte die Ministerin auf der derzeit täglichen Pressekonferenz des Krisenstabes der Landesregierung wahrheitsgemäß: „Ich kann nicht hellsehen.“ Man versuche, den exponentiellen Anstieg zu verflachen. „Ich hoffe sehr, dass wir diese Abflachung in den nächsten Tagen sehen.“ Das aber werde noch etwa acht Tage dauern. „Mein Eindruck ist, dass wir diese Maßnahmen eingeleitet haben zu einem Zeitpunkt, als die Kurve noch nicht so steil war.“ Die stärkste und entscheidende Maßnahme ist für Reimann das Kontaktverbot. Im Zusammenhang mit der Absage der Hannover Messe sagte Bauminister Olaf Lies: „Wir sind alle klug beraten, nicht zu glauben, dass wir im Mai oder Juni schon wieder Großveranstaltungen durchführen können.“

Wie viele Menschen sind in der Region Hannover und in Niedersachsen bisher an der Infektion gestorben?

In der Region Hannover sind am Mittwoch zwei weitere Menschen an den Folgen einer Infektion mit Coronavirus und der Erkrankung mit Covid-19 gestorben. Es handelt sich um eine 86-jährige Frau und einen 89-jährigen Mann. Beide verstarben in Kliniken in der Region Hannover. Damit summiert sich die Zahl der Toten durch das Coronavirus in Niedersachsen auf zehn – davon vier in der Region Hannover.

Wie liegt Niedersachsen damit im Bundesvergleich?

„Wir haben es nach wie vor mit einem deutlichen Anstieg zu tun“, sagte Gesundheitsministerin Reimann am Donnerstag bei einer Presskonferenz.“ Allerdings habe Niedersachsen bundesweit die niedrigste Infektionsrate. Die Behörden verzeichnen hier 27 Fälle pro 100.000 Einwohner – Bundesdurchschnitt sind 38. Das sei auch ein Verdienst der Gesundheitsbehörden im Land, sagte Reimann. Diese betrieben seit Wochen einen extrem hohen Aufwand bei der Identifizierung und der Isolierung von Infizierten sowie beim Nachvollziehen der Kontakte.

Wie viele Menschen sind in Niedersachsen wieder genesen?

Erstmals hat das Land dazu eine Zahl genannt: 201 Menschen sind wieder gesund.

Wer wird auf das Virus getestet?

Tests seien nur sinnvoll, wenn ein Verdacht vorliege, sagte Reimann. Das heißt: Bei Patienten, die entsprechende Symptome vorweisen und Kontakte zu infizierter Person. „Ein Test von Menschen ohne Symptome hat medizinisch keinerlei Aussagekraft“, sagte die Ministerin. Weiterhin sollten Hausärzte ihre Patienten zu Tests schicken: „Hausärzte sind die Lotsen im System.“

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie sieht es mit den Krankenhauskapazitäten im Land aus?

Überall in Deutschland bereitet sich das Gesundheitswesen auf eine zu erwartende Welle von Covid-Erkrankungen vor – so auch in Niedersachsen. „Es sind die schweren Fälle, die uns umtreiben“, sagte Reimann, „auch die schrecklichen Bilder aus Italien und Spanien“ – dort sind die Krankenhäuser mit dem Ansturm vielerorts überfordert. „In Niedersachsen sind wir in einer anderen Lage, wir haben mehr Kapazitäten“, sagte Reimann. Im Moment gibt es in Niedersachsen 2400 Intensivbetten, die nach und nach von Nicht-Corona-Fällen entlastet werden sollen, so weit das möglich ist. Seit einigen Tagen sind nicht notwendige Eingriffe verboten, sodass derzeit Betten leer stehen – für den finanziellen Verlust werden die Kliniken vom Bund entschädigt. Auf diese Weise stehen derzeit 500 Intensivbetten landesweit noch leer, weil sie für die erwarteten Corona-Patienten freigehalten werden. Entscheidend aber sei ohnehin die Anzahl der Beatmungsgeräte, die bei einem Teil der Corona-Erkrankten zur Therapie notwendig sind, sagte Reimann. Der Bund hat diese Geräte bestellt und verteilt sie an die Länder – Niedersachsen wartet derzeit auf 400 davon.

Sind alle 170 niedersächsischen Krankenhäuser in der Lage, Corona-Patienten zu behandeln?

Die allermeisten ja, sagt Reimann. Es gebe einige sehr spezialisierte Krankenhäuser, die das nicht können. „Wir haben aber in den allermeisten Krankenhäusern Intensivkapazitäten und -mediziner. Das ist ein großer Unterschied zu Italien“, sagte sie. Gleichzeitig würden jetzt Ärztinnen und Ärzte anderer Disziplinen auf die Behandlung von Corona-Patienten geschult.

Wie werden zusätzliche Krankenhausplätze geschaffen?

Dazu hat das Land mehrere Ideen. Zum einen habe man im Land eine Menge spezialisierter, kleiner Krankenhäuser, die jetzt Kapazitäten hätten, sagte Reimann. Zum anderen verfügt Niedersachsen über 77 Reha-Kliniken. Mittlerweile ist der rechtliche Rahmen geschaffen, dass auch sie als Krankenhäuser genutzt werden können – entweder für leichtere Corona-Fälle oder für Patienten, die andere Erkrankungen haben. Auf diese Weise könnte man in Niedersachsen kurzfristig mehr als 1200 Betten nutzen. Schließlich denkt man vielerorts über die Errichtung von Behelfskrankenhäusern nach – in Hannover ist eines auf dem Messegelände in den Hallen 19 und 20 bereits konkret in Planung. Das hannoversche Modell sei eine Art Pilotprojekt für den Rest des Landes, sagte Bauminister Olaf Lies ( SPD). Auch im Bezug auf Behelfskrankenhäuser habe man die rechtlichen Hürden, die sonst bei Bauvorhaben bestehen, gelockert, sagte Lies. „Brandschutz und Standsicherheit müssen gewährleistet sein“, sagte er – alles andere komme später. Reimann nannte den raschen Ausbau von Krankenhauskapazitäten eine „Aufgabe historischen Ausmaßes“. Gerade die Flexibilität in der föderalen Struktur sei dabei ein Vorteil.

Auf dem Messgelände in den Hallen 19 und 20 wird ein Behelfskrankenhaus errichtet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sind schon viele Krankenhausmitarbeiter infiziert?

Dazu liegen dem Land bisher keine Zahlen vor. „Wir haben bisher keine Meldungen, dass es da Probleme gibt“, sagte Reimann.

Nimmt Niedersachsen Corona-Patienten aus anderen Ländern auf?

Ja. Auf Bitten Italiens kommen zehn Corona-Patienten in die Medizinischen Hochschule. „Die Aufnahme von zehn Intensivpatienten aus Norditalien ist ein kleines Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). „Wir fühlen uns den Menschen in Italien eng verbunden – auch weil viele Niedersachsen aus diesem wunderschönen Land stammen, das jetzt eine so dramatische Zeit durchleben muss.“ Niedersachsen könne allerdings angesichts der auch hier stark ansteigenden Fallzahlen nicht mehr als zehn Intensivbetten zur Verfügung stellen. Gesundheitsministerin Reimann sagte, die anderen Bundesländer nähmen ebenfalls Patienten auf – insbesondere an den Grenzen betroffenen Nachbarländern.

Wie sieht es mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel aus?

Das Land hat mehrere Millionen Masken bestellt, außerdem Zehntausende Liter Desinfektionsmittel. „Wir hoffen, dass die jetzt gebracht werden“, sagt die Gesundheitsministerin, aber: „Es kommt nur sehr, sehr wenig ins Land, Krankenhäuser sähen ihren Vorrat schwinden. Daher sei man froh darüber, Hersteller im Land gefunden zu haben, die jetzt anfangen, ihre Produktion umzustellen. Ein Beispiel dafür sei die Alkohol-Spende von Jägermeister, die bei der Herstellung von Desinfektionsmittel helfe. Selbstgenähte Masken seien nur ein Provisorium, sagte Reimann. Sie schützten immerhin andere vor Tröpfchenübertragung – seien aber kein Ersatz für eine richtige Schutzmaske.

Wie viele Freiwillige melden sich in den Krankenhäusern und Testzentren?

Hunderte von Freiwilligen und Medizinstudenten haben sich bereits über ein Bewerbungstool der Medizinischen Hochschule (MHH) online für eine Mitarbeit beworben. „Wir sind überwältigt, täglich kommen 200 bis 300 dazu“, sagt MHH-Sprecher Stefan Zorn. Die Hochschule sichte die Bewerbungen, um sie dann in verschiedene Bereiche der Klinik zu vermitteln. „Eine Rückmeldung kann ein wenig dauern, aber wir werden alles zeitnah sichten, sodass die Menschen vor der Erkrankungs-Welle rechtzeitig eingesetzt werden können“, so Zorn.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) ist der zusätzliche Bedarf derzeit noch nicht sehr hoch. „In den Corona-Testzentren arbeiten zurzeit einige Ärzte ehrenamtlich. Es gibt aber keinen erhöhten Bedarf“, erklärt KVN-Sprecher Detlef Haffke. Auch DRK und Johanniter sind derzeit noch gut besetzt. Die Nachfrage, so Haffke, werde insgesamt aber wohl in den nächsten Tagen und Wochen ansteigen, wenn immer mehr Kranke ambulant und stationär versorgt werden müssten. Dann werden auch mehr Personen zum Einsatz kommen, die keine ausgewiesenen Medizinexperten sind. Bislang schaffen die meisten Einrichtungen und Kliniken ihr Pensum noch ohne fachfremde Hilfe.

Was ist mit Einkaufshilfe?

Auch die Diakonie braucht Unterstützung. Mit einer Hotline will das Diakonische Werk Hannover Menschen aus Risikogruppen Hilfe anbieten und Menschen, die Hilfe anbieten können, in geeigneter Weise zusammenbringen. „Wir müssen neben dem Selbstschutz auch an die denken, die auf Unterstützung angewiesen sind. Viele andere sind wiederum bereit, anderen aus ihrem Quartier etwas mitzubringen“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes, Leiter des Diakonischen Werkes Hannover. So könnten zum Beispiel Einkäufe für Nachbarn mitgebracht und benötigte Rezepte vom Arzt oder Medikamente aus der Apotheke geholt werden. Gleichzeitig gibt es ehrenamtliche Mitarbeitende im Diakonischen Werk und in den Kirchengemeinden, die bei Bedarf notwendige Botendienste übernehmen können. Unter der Hotline (05 11) 3 68 71 08 und hilfe@dw-h.de können sich Hilfesuchende und Menschen, die Hilfe anbieten, melden.

Von Michael Berger und Susanna Bauch