Die Zahl Menschen, die sich Niedersachsen mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt wieder an. Mit 119 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag lag der Wert am Freitag so hoch wie zuletzt am 8. Mai. Auch in der Region Hannover zeigt sich dieses Bild. Der Corona-Krisenstab des Landes führt das vor allem auf größere Ausbrüche wie etwa beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen zurück. Es gebe eine „kleine Tendenz zur Steigerung“, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Freitag. Eine neue Infektionswelle zeichnet sich damit aber wohl nicht ab. Die meisten Infektionen seien konkreten Ereignissen zuzuordnen und nicht breit über das Land gestreut, sagte Schröder.

UPS : Testergebnisse für Sonnabend erwartet

Beispiel Langenhagen: In einem Verteilzentrum von UPS haben die Behörden nach dem Ausbruch Mitte Mai bisher 72 infizierte Personen registriert, 55 weitere wurden jetzt erneut getestet. Die Ergebnisse sollen an diesem Sonnabend vorliegen. Laut Schröder haben sich 47 Personen unmittelbar in dem Betrieb in Langenhagen angesteckt, 25 Infizierte seien Kontaktpersonen. Man müsse jetzt sehen, „inwieweit in der Umgebung der Betroffenen noch geprüft werden muss“, sagte Schröder. Sie bestätigte, dass der Infektionsfall in einer Schule in Hannover, der in einem Kindergarten in Hannover und die drei Verdachtsfälle in Kitas mit dem UPS-Ausbruch zusammenhängen. Rund 200 Personen sind in Quarantäne.

Schröder verteidigte das Verhalten der Region Hannover. Zwischen der ersten aufgefallen Infektion bei UPS am 14. Mai und weiteren Tests am 18. Mai waren vier Tage vergangen. Das Infektionsgeschehen sei durch die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Gesundheitsamt eingeschränkt worden, sagte Schröder. Bei dem Betrieb, in dem 900 Menschen arbeiteten, wäre sonst viel mehr Ansteckungen möglich gewesen.

Corona-Ausbruch in Restaurant : 280 Kontaktpersonen in Quarantäne

Beispiel Leer: In Ostfriesland hat sich die Zahl der betroffenen Personen nach einer Privatfeier in einem Restaurant noch einmal erhöht. Schröder sprach von inzwischen 38 Infizierten und rund 280 Menschen in Quarantäne. Auch benachbarte Landkreise wie Aurich sind jetzt betroffen.

Beispiel Bremerhaven: Im Umfeld einer freikirchlichen Gemeinde sind offenbar mindestens 44 Gläubige nach einem Gottesdienst positiv getestet worden, mehr als 100 Gemeindemitglieder seien in Quarantäne, sagte Schröder. Der Ausbruch betrifft auch den Landkreis Cuxhaven und könnte die Zahlen in Niedersachsen damit weiter steigen lassen.

Mehr als 10.200 Menschen wieder genesen

Insgesamt lag die Zahl der Corona-Infektionen Niedersachsen am Freitag bei 11.893. Davon sind laut Schröder allerdings bereits 10.264 Menschen wieder genesen. 596 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. In den Kliniken werden 385 Infizierte behandelt, neun mehr als am Vortag. Die Zahl der akut mit Corona Infizierten in der Region Hannover hat sich innerhalb eines Tages von 195 auf 228 erhöht.

