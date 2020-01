Coronavirus in Peine? Ergebnisse der Untersuchung erst am Sonntag

Peine/Hannover

Ist das gefährliche Coronavirus auch in Niedersachsen angekommen? Der fiebriger Atemwegsinfekt eines heimgekehrten China-Reisenden hat am Freitag für erhöhte Alarmbereitschaft im Landkreis Peine gesorgt. Der Mann wird nun genauer untersucht.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium rechnet erst am Sonntag mit einem Ergebnis des Testes. Es gilt dort als unwahrscheinlich, dass der Mann mit dem Virus infiziert ist.

Der Sprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß, hatte bereits am Freitag erklärt, dass es sich bei dem Patienten nicht um einen Verdachtsfall im Sinne der aktuellen Falldefinition einer Coronavirusinfektion, die Weltgesundheitsorganisation und Robert-Koch-Institut erstellt haben, handle. „Das heißt, diese Person hielt sich nicht direkt in dem ausgewiesenen Risikogebiet auf und hatte in China auch keinen Kontakt zu einem bestätigten Fall.“

Von RND/dpa/ewo