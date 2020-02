Hannover

Zehnjährige mit Depressionen, Sechstklässler mit Suizidgedanken, Mädchen, die sich ritzen, und Jungen, die unter schweren Essstörungen leiden – Niedersachsens Schulkinder haben immer häufiger seelische Probleme und das in immer jüngerem Alter. Wie aus dem aktuellen Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervorgeht, zeigen fast 30 Prozent der Schüler in Niedersachsen psychische Auffälligkeiten oder haben Verhaltensstörungen wie das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom ( ADHS).

Zahl der Depressionen innerhalb eines Jahres um 10 Prozent gestiegen

Mehr als 2 Prozent aller Zehn- bis 17-Jährigen leiden demnach unter einer Depression, etwa ebenso viele unter Angststörungen. Am Donnerstag hat die DAK den Report mit den Landeszahlen für Niedersachsen vorgelegt; die Daten der Studie beziehen sich auf die Abrechnungsdaten 2016 und 2017. Demnach ist die Zahl der Depressionen bei Schülern allein innerhalb dieses einen Jahres um 10 Prozent gestiegen. Jüngere Schüler fallen häufig durch Entwicklungsstörungen auf, etwa beim Sprechen. Hochgerechnet komme man auf 29.000 Schüler mit Depressionen oder Angststörungen in Niedersachsen, heißt es im DAK-Report. Mädchen seien etwa doppelt so häufig betroffen wie Jungen.

Wer Depressionen hat, ist niedergeschlagen, antriebslos und schafft es kaum noch, in die Schule zu gehen. Bei Patienten mit Angststörungen ist der natürliche Angstmechanismus aus den Fugen geraten, sie reagieren unverhältnismäßig. So berichten Lehrer aus der Region Hannover von einem achtjährigen Jungen, der einem Mitschüler im Unterricht immer seine Finger wie eine Pistole an die Schläfe gehalten habe, oder von einer Schülerin, die in der Klasse nur schweige. Eine Kollegin habe sich nicht anders zu helfen gewusst und dem Mädchen eine 6 für mündliche Beteiligung gegeben. Andere Jugendliche kommen einfach gar nicht mehr zur Schule.

Auch Lehrer suchen Hilfe

Pädagogen stehen solchen Situationen zunehmend hilflos gegenüber. Kein Wunder, dass Niedersachsens Beratungslehrer in ihren Sprechstunden nicht nur immer jüngere Kinder sitzen haben, die über ihre Probleme sprechen wollen, sondern auch immer mehr Kollegen, die Hilfe suchen, wie Jörg Lagemann, Vorsitzender des Verbandes der Beratungslehrer, am Rande einer Tagung in Hannover sagt. „Unsere Belastung und Inanspruchnahme wächst.“ Rund 1300 Beratungslehrer gibt es im Land, im Verband organisiert sind 240. Um Beratungslehrer zu werden, müssen die Pädagogen eine zweijährige schulpsychologische Schulung durchlaufen, im Schnitt machen das 120 Lehrer jährlich. Das Interesse an der Ausbildung sei groß, sagt Lagemann, und die Wartelisten seien entsprechend lang. Auf eine Stelle kämen drei Bewerber.

„Immer jüngere Kinder und immer mehr Kollegen suchen unsere Hilfe“: Der Vorstand vom Verband der Beratungslehrer mit Martin Bruck-Peters (v.l.), Petra Groschang, Jörg Lagemann und Stefan Große. Quelle: Moritz Frankenberg

Leistungsdruck und neue Medien bringen Kinder in Nöte

Mal ist es der Leistungsdruck, der Kinder in seelische Nöte bringt – auch, weil zu viele Eltern ihren Nachwuchs nach der Grundschule am Gymnasium anmelden, obwohl eine andere Schulform für das Kind besser geeignet wäre. Es gibt Schüler, die zu langsam lernen, und solche, die zu viel Zeit vor dem Bildschirm oder am Handy verbringen. Beratungslehrer berichten von Jugendlichen, die selbst erkennen, dass sie suchtgefährdet sind, doch die Eltern begrenzen die Medienzeit ihrer Kinder nicht.

Seelische Probleme können auch durch die Schönheitsideale aus der vermeintlich heilen und perfekten Youtube-und Instagram-Welt entstehen, denen viele Jugendliche vergeblich nacheifern. Eine Beratungslehrerin spricht vom „Selbstoptimierungszwang“ in der Gesellschaft: Das Leben sei durchgetaktet zwischen Schule und Freizeit; Eltern müssten funktionieren, Schüler müssten funktionieren, wer nicht ins System passe, bereite Probleme.

Petra Groschang vom Verband der Beratungslehrer kritisiert, dass in der Schule zu wenig Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung bleibe. Man müsse auch ein gutes Miteinander lernen.

Mehr Klinikaufenthalte, mehr Antidepressiva

Laut DAK-Report hat fast jedes elfte Schulkind im Altern von zehn bis 17 Jahren im Jahr 2017 wenigstens einmal einen Psychotherapeuten aufgesucht. Zunehmend werden Schüler mit psychischen Problemen demnach auch stationär im Krankenhaus behandelt. Oft müssen sie aber monatelang auf einen Therapieplatz warten. Jedes 14. Schulkind, das eine Depression hatte, musste 2017 im Krankenhaus behandelt werden, im Schnitt blieb es dort 45 Tage. Mehr als jedes Vierte dieser Kinder war innerhalb von zwei Jahren erneut in stationärer Behandlung.

Jedes fünfte Mädchen und 12 Prozent der Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, bei denen eine Depression diagnostiziert worden ist, bekommen Antidepressiva. Psychologen warnen jedoch vor der Einnahme von Pyschopharmaka bei Heranwachsenden, da diese auch gefährliche Nebenwirkungen haben könnten, etwa für junge Frauen mit Blick auf mögliche spätere Schwangerschaften. Zudem führten die Medikamente zu Wesensveränderungen. Bei den Schülern mit festgestellten Angststörungen nehmen 6 Prozent Medikamente.

Beratungslehrer fordern bessere Entlastung Beratungslehrer bekommen für ihren Einsatz drei Entlastungsstunden. Das heißt, sie müssen drei Stunden weniger unterrichten. Die Beratung von Schülern, Lehrerkollegen und auch Eltern nimmt aber meist viel mehr Zeit in Anspruch. Der Verband der Beratungslehrer in Niedersachsen fordert eine signifikante, bedarfsgerechte Aufstockung der Entlastungsstunden. Beratungslehrer an größeren Schulen oder in sozialen Brennpunkten würden vermutlich mehr in Anspruch genommen und müssten auch entsprechend freigestellt werden. Unterstützung bekommt der Verband in seiner Forderung von den Bildungspolitikern im Landtag. Die Zahl der Entlastungsstunden müssten dringend auf fünf angehoben werden, findet Björn Försterling ( FDP). Stefan Politze ( SPD) betont, dass Beratungslehrer neben Sonderpädagogen, Sozialarbeitern und Schulpsychologen ein wichtiger Teil der multiprofessionellen Teams seien. Ihre Belastung und Inanspruchnahme sei zweifellos gewachsen, sagt Mareike Wulf ( CDU).

