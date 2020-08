24 Menschen sind in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 ertrunken. Damit rangiert das Land bei der Zahl der Badetoten an dritter Stelle. Es gibt aber auch erfreuliche Entwicklungen.

Ein 40-jähriger Mann ertrank am 18. Juli im Silbersee in Langenhagen. Zuvor war er einem in Not geratenen Badegast zu Hilfe gekommen. Quelle: Frank Tunnat