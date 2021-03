Hannover

Niedersachsens neue Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) will mit allen an der vielkritisierten Impfkampagne Beteiligten klare Absprachen treffen, damit die Schutzimpfungen flotter voran kommen. Unklarheiten müssten ausgeräumt und gemeinsame Ziele für eine erfolgreiche Impfkampagne vereinbart werden, sagte Behrens an ihrem ersten Arbeitstag.

Sie haben einen Impfpakt angekündigt, um den Ablauf der Corona-Schutzimpfungen zu beschleunigen. Wie soll das funktionieren?

Die Erwartungen von unterschiedlicher Seite sind, dass man sich eine bessere Kommunikation und bessere Abstimmung wünscht. Und wenn man diese Jahrhundertaufgabe der Durchimpfung einer Bevölkerung schaffen will, dann müssen alle gesellschaftlichen Akteure gut miteinander arbeiten. Und das ist mit dem Impfpakt gemeint. Wir brauchen die Gemeinden, Landkreise, Regionen und Städte, weil die vor Ort für die Bürger das Leben organisieren und auch in der Gesundheitsversorgung Verantwortung tragen. Und wir brauchen ebenso die Landesebene und die Ärzteschaft.

Zur Person Die 52-jährige Behrens hat am Freitag das Ministeramt in Hannover angetreten. Ministerpräsident Stephan Weil hatte sie als Nachfolgerin von Carola Reimann vorgeschlagen, die das Amt am Montag aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Behrens war von 2013 bis 2017 bereits als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Niedersachsens Landespolitik tätig. Zuletzt leitete die 52-Jährige die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium.

Was muss konkret geschehen?

Mein Gefühl ist einfach, dass wir die Abstimmung noch mal gut miteinander besprechen und alle Akteure an einen Tisch holen müssen. Dass wir die Unklarheiten, die es offensichtlich an mancher Stelle gibt, abräumen und dass wir uns auf ein gemeinsames Ziel verpflichten. Und dass jeder an seinem Punkt sagt, was er dafür braucht. Derzeit betreiben wir Mangelverwaltung. Aber in den nächsten zwei Monaten werden wir ganz viel Impfstoff bekommen und die Leistung wird sein, dass dieser auch schnell verimpft wird. Denn für die Menschen bedeutet dies weniger Kontaktbeschränkungen, Öffnung von Gastronomie, von Tourismus, von allem, was wir so lieben. Ich zum Beispiel vermisse sehr, dass ich nicht bei Werder Bremen manchmal im Stadion sitzen kann.

Es gab Beschwerden aus Landkreisen über einen zähen Impfstart und zu geringe Impflieferungen. Wie kann die Impfkampagne auch auf dem Land an Fahrt gewinnen?

Derzeit ist ja die Situation, dass wir erst einmal einen Impfstoff haben, der durch das Handling besonders verarbeitet werden muss. Deswegen ist die Idee mit den Impfzentren entstanden. Ich komme aus dem Landkreis Cuxhaven. Da haben wir nur ein Impfzentrum und der Landkreis hat aber einen Durchmesser von 85 Kilometern und 80-Jährige müssen diesen Weg teils auf sich nehmen. Wenn wir aber die Hausärzte beim Impfen bald mit im Boot haben, dann wird sich das erheblich verändern. Und da, wo wir keine gute Hausarztstruktur haben, werden wir mit mobilen Teams arbeiten.

Wird das Handling mit über 5000 Hausarztpraxen gelingen, gibt es schon Sorge vor zuviel Bürokratie bei der Erfassung der Impfstoffe in den Praxen?

Das sind praktische Dinge, die kann man in den Griff bekommen. Für mich geht es an einem runden Tisch nicht um Mega-Debatten, sondern ich möchte da praktische Probleme diskutieren, denn nur so kommen wir ja weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier zu Lösungen kommen werden, die der Notwendigkeit der Dokumentation der Impfungen ebenso gerecht werden, wie den Anforderungen im Praxisalltag. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass hier mittelfristig vor allem der Bund in der Pflicht ist, den Impfstoff in das Regelsystem zu überführen. Das funktioniert bei den Grippeimpfungen schließlich auch.

Auf welche persönliche Stärke setzen Sie, um die komplexe Impfkampagne zum Erfolg zu führen?

Ich setzte auf eine klare Kommunikation und bin eine ganz nüchterne Norddeutsche. Ich finde, gute Kommunikation und das Besprechen von Themen hilft. Und ich glaube, dass man über eine gute Organisation, einen ehrlichen guten Austausch miteinander, eine offene Debatten- und Dialogkultur schon sehr viel bewirken kann.

Von RND/dpa/Michael Evers