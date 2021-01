Hannover

Drogen, Falschgeld, Kreditkartendaten: Ermittler der Polizei in Oldenburg und des Landeskriminalamts ( LKA) Niedersachsen haben gemeinsam mit anderen Behörden einen großen, illegalen Marktplatz im Darknet ausgehoben. Die Plattform mit der Bezeichnung DarkMarket sei am Montag geschlossen, die Server seien abgeschaltet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Dort wurden die Ermittlungen koordiniert. Der 34 Jahre alte mutmaßliche Betreiber, ein Australier, sei am Wochenende nahe der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden.

Polizei Oldenburg auf Cybercrime spezialisiert

Die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) hat bereits im Jahr 2016 eine sogenannte Taskforce Cybercrime ins Leben gerufen. Ihr gehören drei IT-Spezialisten, drei sogenannte Datenforensiker und sieben Ermittler an. Die Spezialisten der ZKI haben bereits in der Vergangenheit mit den Behörden in Koblenz erfolgreich zusammengearbeitet. Als jetzt erneut die Bitte um Unterstützung an die Oldenburger Taskforce herangetragen wurde, hatten die Internet-Spezialisten gerade einen Fall abgeschlossen und Kapazitäten frei für einen neuen.

Hauptverdächtiger sitzt in U-Haft

Dass dieser neue Fall allerdings so umfangreiche Ermittlungen nach sich ziehen würde, haben selbst die erfahrenen IT-Ermittler der ZKI nicht erwartet. „Der DarkMarket war bis zum Zeitpunkt der Schließung mit seinen fast 500.000 Nutzern und mehr als 2400 Verkäufern der wohl weltweit größte Darknet-Marktplatz“, sagt Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer. Dort seien mehr als 320.000 Geschäfte abgewickelt und über 4650 Bitcoin sowie 12.800 Monero bewegt worden. Das sind zwei der gängigsten Kryptowährungen, mit denen im Internet gezahlt werden kann. Umgerechnet entspreche das etwa einer Summe von mehr als 140 Millionen Euro. Auf dem Marktplatz seien vor allem Drogen gehandelt worden. Daneben wurden auch Falschgeld, gestohlene oder gefälschte Kreditkartendaten, anonyme Sim-Karten, Schadsoftware und vieles andere mehr zum Kauf angeboten. Der 34-jährige Hauptverdächtige wird sich deshalb auch wegen hundertfacher Beihilfe von Drogenhandel verantworten müssen. Er sitzt in Untersuchungshaft und hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. „Strafrechtlich ist er bislang nicht in Erscheinung getreten“, sagte Generalstaatsanwalt Jürgen Bauer der HAZ.

Auch FBI an Ermittlungen beteiligt

An den Ermittlungen waren neben deutschen Behörden auch mehrere US-amerikanische Behörden, darunter das FBI, sowie Polizeistellen in Australien, Dänemark, der Schweiz, der Ukraine und Moldawien beteiligt. Auf die Spur des jetzt abgeschalteten DarkMarket waren die Behörden nach der Entdeckung des sogenannten Cyberbunkers im September 2019 an der Mosel gekommen. In dem alten Bunker im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach sollen acht Tatverdächtige über Jahre hinweg ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im Netz betrieben haben. Auch die DarkMarket-Seiten sollen zeitweise über diese Anlage betrieben worden sein.

Auf die Cyber-Ermittler, die jetzt gegen den 34 Jahre alten Australier erfolgreich vorgegangen sind, wartet noch eine Menge Arbeit. Denn die Infrastruktur der am Montag abgeschalteten Plattform war auf mehr als 20 Servern in der Ukraine und Moldawien verteilt. Diese Daten müssen alle ausgewertet werden. Gut möglich, dass dann wieder ein neuer Fall auf die Oldenburger Taskforce Cybercrime wartet.

