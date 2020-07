Bergen an der Dumme

Das Grüne Band ist mancherorts in der Mitte blaugrau. Bei Bergen an der Dumme im südlichen Wendland schlängelt sich der Harper Mühlenbach zwischen Buchen und Eichen hindurch. Er plätschert, sonst ist nur Gezwitscher zu hören. Kaum vorstellbar, dass bis vor 30 Jahren Grenzsoldaten den Übertritt über die schmale Brücke und auch den Aufenthalt hier gewaltsam verwehrten. „Jetzt ist es so ein schöner Platz zum Verweilen“, sagt Ute Juschus, die das Grenzregiment einst selbst erlebte. Heute sind hier Fischotter, Bachforelle und die seltene Bachmuschel zu Hause, sogar der Eisvogel lässt sich ab und zu blicken.

In Groß Grabenstedt blieb nur ein Stall

Die pensionierte Lehrerin ist ein paar Hundert Meter weiter in Groß Grabenstedt aufgewachsen. Auf dem Weg dorthin zeigt sie verblasste Spuren, die DDR-Wehrpflichtige in die Rinde von Buchenstämmen geritzt haben: 44, 36 ... – so viele Tage dauerte es bis zur Entlassung. Vom Heimatdorf der 75-Jährigen ist kaum etwas übrig geblieben. Bauernhöfe und Arbeiterhäuser, Schule und Kirche prägten den Ort. Jetzt erstreckt sich hier eine große Wiese. Gerade mal einen Schweinestall haben die DDR-Oberen stehengelassen, nachdem sie die Dorfbewohner nach und nach aus dem Sperrgebiet an der Grenze vertrieben hatten. Juschus führt gerne Besucher hierher, damit Groß Grabenstedt und die Zwangsräumung nicht vergessen werden. „Meine drei Jungs“, sagt sie und zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto mit Kindern und Fahrrädern auf einer Infotafel am Ortsausgang. „Sie haben hier eine schöne Kindheit gehabt.“

Vom von der DDR ausradierten Heimatdorf von Ute Juschus blieb ein Schweinestall übrig. Früher stand hier auch eine Kirche. Quelle: Gabriele Schulte

Von Groß Grabenstedt führt der Weg vorbei an Kartoffeläckern und Kuhwiesen, Höfen mit Storchennestern, Feldsteinkirchen und dem abgelegenen Bahnhof von Bergen mit einem Schild „Zu verkaufen“. Zwischendurch stößt man auf den ehemaligen Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen, durch dessen Lochbetonplatten sich das Gras hochgekämpft hat. Im angrenzenden früheren Sicht- und Schussfeld haben sich nach der Wende vielerorts Birken und Buchen, Eichen und Erlen angesiedelt.

Bei Naturschützern sind die Baumgruppen nicht gern gesehen, denn sie haben den ökologisch wertvollen Magerrasen verdrängt. „Hier müssen wir einen Umweg machen“, sagt Ute Machel. Die Gartenbaumeisterin aus dem Dörfchen Corvin im Kreis Lüchow-Dannenberg hat die Strecke ausgearbeitet und geht das erste Stück mit. Als Aktive im Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) fasziniert sie das Grüne Band ganz besonders. Für Gruppen bietet die 51-Jährige auch Führungen an, gern abends im Wald mit Blick auf Glühwürmchen.

Die Autorin unterwegs in den Wäldern des Wendlands. Quelle: Ute Machel

In Darsekau, das zur Altmark in Sachsen-Anhalt gehört, erinnern langgestreckte Stallgebäude der früheren Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) an die DDR. Das Dach wurde seitdem mit Solarzellen versehen. Den Dorfplatz ziert ein schwarz-rot-goldener Grenzpfahl. Eine Frau im Rollstuhl und zwei ältere Herren plauschen am Rand der Dorfstraße, ausgerüstet mit Einkaufskorb und Schubkarre. „Wir warten auf den Bäckerwagen“, erläutert ein Mann. Wenig später durchdringt langes Hupen den weniger als 100 Einwohner zählenden Ort. Das Lieferauto kurvt um eine Ecke und hält.

Begegnung am Wegesrand: In Darsekau wird der Bäckerwagen erwartet. Quelle: Gabriele Schulte

Bei Seebenau, wo ein – inzwischen mit Graffiti besprühter – Wachturm einst weite Sicht auf Flüchtende bot, lädt ein Jäger spontan zu einem Becher Kaffee ein. Er zeigt auf den Ansitz am Rand eines Weizenfeldes, dort habe er am Vorabend ein Wildschwein erlegt. Was es sonst noch an Wild gibt im Wendland? „Zum Glück alles“, sagt der Mann, der im Weserbergland wohnt und seit der Wende hier seiner Leidenschaft nachgeht. „Sogar Rotwild gibt es hier.“

Dann erklärt der Jäger geduldig den verwinkelten Weg zum Cheiner Torfmoor. Nun heißt es Augen aufsperren und den Kopf nach unten neigen. Denn wenn die Tausenden Orchideen verblüht sind, kann das wertvolle Biotop leicht mit einer simplen Wiese verwechselt werden. Tatsächlich fühlen sich hier Moor-, Laub- und Grasfrosch wohl, und der erst 1962 entdeckte Torfwiesen-Scheckenfalter hat hier seinen wohl bedeutendsten Rückzugsraum gefunden. Wer sich bückt, kann ihn dicht über dem moorigen Boden fliegen sehen. Rundum leben Braunkehlchen, Goldammer und Pirol.

Der alte Wachturm bei Seebenau erinnert an die deutsche Teilung. Quelle: Gabriele Schulte

Hinter Cheine beginnt ein Märchenwald. Erlen schlingen ihre knorrigen Wurzeln in den Boden, dichtes Schilf und Buschwindröschen deuten auf sumpfige Auen hin. Ein Reh schreckt auf und bleibt ein Stück weiter gleich wieder witternd stehen. Doch das Verwunschene, Urige ist vielleicht nicht von Dauer. In den Dörfern der Umgebung macht sich eine Sorge breit: Ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen habe diesen Salzwedeler Stadtwald gekauft, erzählen sie. Er wolle ihn anscheinend entwässern und für intensive Forstwirtschaft und große Jagdgesellschaften nutzen. Am Zugang hat der neue Besitzer eine Schranke aufgestellt. Doch überall in Deutschland dürfen Fußgänger Wege in privaten Wäldern betreten – auch im einstigen DDR-Sperrgebiet.

Grünes Band führt im Wendland durch Wiesen und Wald Gerade in Zeiten eingeschränkten Reisens können Wanderer – und Radfahrer – unbesorgt zu ruhigen, doch erlebnisreichen Erkundungen in der Nähe aufbrechen. Das Grüne Band Deutschland erstreckt sich über fast 1400 Kilometer vom Dreiländereck bei Hof bis Travemünde. Das von Bund, Ländern und Naturschutzverbänden getragene Projekt zu Artenschutz und Erinnerungskultur ging kurz nach der Wende aus dem Grenzstreifen zwischen Ost- und Westdeutschland hervor. Von der Abgeschiedenheit an der einstigen deutsch-deutschen Grenze hat die Natur jahrzehntelang profitiert. Wegen Privatisierungen in den 1990er-Jahren ist der Grüngürtel nicht durchgängig erhalten. Vielfach queren Äcker oder Verkehrswege das Grüne Band. Dieses ist im engeren Sinne nur 50 bis 200 Meter breit, oft schließen sich aber größere Naturschutzgebiete an. Besonders reizvolle Gebiete an der Landesgrenze sind im Eichsfeld, Harz, Drömling und Wendland zu finden. Das dünn besiedelte Wendland und die angrenzende Altmark bieten eine abwechslungsreiche Landschaft mit Flussniederungen und Auenwäldern, Feldern, Wiesen und (Rundlings-)Dörfern mit Feldsteinkirchen. Vielfältig sind auch die Wanderstrecken: Mal flach, mal hügelig, von Sand über Asphalt bis zum Waldboden ist fast alles dabei. Im Sommer wächst das Gras in Abschnitten bisweilen kniehoch, das fordert eine gewisse Robustheit. Die Touristeninformationen schlagen auch einfachere Rundkurse vor. Am früheren Grenzstreifen ließ man die nach der Wende von selbst auflaufenden Bäume oft einfach wachsen. Wer, etwa bei der Wanderung von der Dummeniederung zu den Brietzer Teichen, offenen Auges durch die Landschaft spaziert, erkennt diese unzugänglichen Streifen jungen Waldes schon aus der Ferne. Erinnerungen an die deutsche Teilung finden sich in Form von Hinweisschildern und Gedenksteinen, aber auch markanten Bauwerken wie dem Grenzturm bei Seebenau. Info-Tafeln des Bund für Umwelt- und Naturschutz erläutern an Wegrändern die einzigartige Flora und Fauna. Der BUND bietet auch Touren an. HAZ-Redakteurin Gabriele Schulte beschreibt noch zwei weitere Abschnitte am Grünen Band: Im Eichsefeld ist der ehemalige Grenzstreifen voller Leben

voller Leben Durchs Land der tausend Gräben – unterwegs am Drömling

Dieter Leupold beobachtet an den Brietzer Teichen seltene Wasservögel. Quelle: Gabriele Schulte

Das Beste zum Schluss. Ein Holzturm gibt, nach 24 Kilometern genussreicher Wanderung, den Blick auf eine idyllische Teichlandschaft frei. Der BUND hat in Wendland und Altmark große Flächen erworben und pflegt das Grüne Band. So ist auf einem früheren Ziegeleigelände ein Paradies für Libellen und Vögel entstanden – die Brietzer Teiche. Projektleiter Dieter Leupold beobachtet regelmäßig Schilfrohrsänger, Schwarzstorch und Seeadler und lauscht dem Geschnatter der Krickenten. Wiesenweihe und Fischadler ziehen hier ihren Nachwuchs groß. „Nirgendwo anders in Deutschland gibt es so eine Dichte an Rotmilan und Ortholan“, sagt der Biologe und blickt durch ein Fernglas. Das gelte auch für den Kuckuck. Als sich die Sonne über dem Wasser senkt, ruft der von allen Seiten. Hier am Grünen Band, ab von der Welt, sind alle Grenzen weit weg.

