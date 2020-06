Göttingen

Während auf dem oberen Parkdeck des Iduna-Zentrums am frühen Freitagmorgen Corona-Tests vorbereitet werden, geht das Leben im Hochhaus seinen normalen Gang – allerdings bleiben die Bewohner fast ausschließlich unter sich: Vor der Tür lässt sich kaum jemand blicken.

In gut zwei Stunden sollen die Tests starten, und allmählich füllt sich um 8 Uhr der Maschmühlenweg mit Leben: Die Johanniter sind vorgefahren und damit beschäftigt, die beiden Testzelte aufzustellen. Die Berufsfeuerwehr richtet die Einsatzleitstelle ein.

Hochhaus-Bewohner zeigen sich kaum

Am späten Donnerstagnachmittag standen noch viele Autos ohne Kennzeichen vor dem Hochhaus – abgemeldete Wagen. Nachdem der Ordnungsdienst im Vorgriff auf die Tests Zettel hinter die Scheibenwischer geklemmt hatte, stehen nun nur noch einige wenige herum. Die Müllabfuhr hatte lange nicht so viel Platz wie heute.

Die zahlreichen Balkons sind verwaist, nur ein Mann mit Gesichtsmaske macht sich ein Bild vom Treiben. Gegen 8.30 Uhr haben sich einige Pressevertreter eingefunden, denn um 9 Uhr soll das Testzentrum präsentiert werden. Nachrichtenagenturen sind da, auch überregionale Medientitel sind vor Ort. Die Journalisten halten sich hinter dem Lkw der Einsatzleitstelle auf, unter ihnen ist durchaus Beklommenheit festzustellen: In unguter Erinnerung sind Vorfälle der vergangenen Tage, als die Presse von Bewohnern mit Gemüse beworfen wurde.

Das Iduna-Zentrum war in den 70ern eine richtig gute Adresse

Ein älterer Mann führt seine Jack-Russell-Terrierhündin spazieren und macht wie jeden Morgen auf der anderen Straßenseite vor dem Gerichtsgebäude Rast, indem er mit Blick auf das Hochhaus auf dem Rollator sitzend eine Zigarette raucht. Seit ungefähr acht Jahren wohnt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, im zweiten Stock. Nun muss auch er zum Test.

Bereits in den 70er-Jahren habe er schon einmal im Iduna-Zentrum gewohnt, berichtet der Senior und zieht an seiner Zigarette. „Damals war das eine super Adresse, sauber, richtig sauber“, sagt er. Also zog er noch mal ein, und auch vor acht Jahren sei es noch wohnlich gewesen. Doch jetzt würde er lieber heute als morgen ausziehen. Das Problem: „Wenn ich sage, dass ich im Iduna-Zentrum wohne, will mich keiner mehr.“

Die Flure seien verdreckt, „ich kann nicht verstehen, dass die Leute zugucken, wie das Haus verkommt“, sagt er. Das Schlimmste seien jedoch die Drogensüchtigen – am ersten des Monats kämen sie regelrecht angelaufen, um sich einzudecken. „Da gibt es eingetretene Türen, und die hocken sich in die Bude rein. Die eine Nacht wohnt der da, die nächste Nacht der andere. Und nichts passiert.“

Die Großfamilien „werden durch den Kakao gezogen“

Und die Großfamilien, über die momentan so oft gesprochen wird und die für den Corona-Ausbruch verantwortlich sein sollen? „Ich kann nichts Schlechtes über die sagen“, sagt der Mann. Auf seinem Flur hätten zwei Parteien einen Sinti- und Roma-Hintergrund. „Die sind sauber und ruhig, korrekt und solide. Die gehen einer Arbeit nach, und davon, wie sie mit den Kindern umgehen, könnten sich die Deutschen noch eine Scheibe abschneiden.“

Am Corona-Ausbruch sei, findet er, zumindest zu einem Teil auch die Hausverwaltung Schuld: In einem Hochhaus mit 700 Einwohnern habe es bis zur Infektionswelle keine Abstandsregeln gegeben, „bis zum Schluss sind sie mit zehn Mann in den Fahrstuhl“. Dass nun allerdings ausschließlich die Großfamilien die Schuld daran tragen sollen, findet der Mann nicht richtig. „Man hat sich an ihnen festgefressen. Jetzt werden sie durch den Kakao gezogen, aber was sollen sie machen? Es sind halt große Familien.“

Die Corona-Krise im Iduna-Zentrum ist für ihn nun allerdings der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt – der Mann will wegziehen, wenn es irgendwie geht. Aber zunächst steht noch der Test an. Da muss er hin.

Von Eduard Warda