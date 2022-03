Hamburg

Von Hamburg ist meistens als Hanse- oder Hafenstadt die Rede, aber die Bezeichnung Eisenbahnstadt wäre auch nicht falsch. Die Metropole im Norden bildet, gemessen an Zugaufkommen und Reisendenzahlen, den größten Eisenbahnknoten der Bundesrepublik. Und dieser Knoten ist längst an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geraten.

Um den Verkehr der Gegenwart und die verkehrspolitischen Ziele für die Zukunft mit dem sogenannten Deutschlandtakt – ein Konzept mit regelmäßigen Abfahrtszeiten für Züge (siehe Kasten) – bewältigen zu können, müssen die Gegebenheiten in der Hansestadt aufgedröselt und vor allem erneuert werden. „Wenn es in Hamburg hakt, hat das Auswirkungen auf den Bahnverkehr im gesamten Bundesgebiet“, hat Ronald Pofalla, Vorstand für Infrastruktur der Deutschen Bahn, kürzlich gesagt.

Das ist der Deutschlandtakt Rund 150 Millionen Fahrgästefuhren im Vor-Corona-Jahr allein in den Fernverkehrszügen der Bahn, im Nah- und Regionalverkehr waren es knapp 2,8 Milliarden. Diese Zahlen sollen sich bis 2030 verdoppeln. Als Voraussetzung dafür gilt der Deutschlandtakt. Die Idee: Auf den wichtigsten Achsen des Fernverkehrs sollen Züge schneller, häufiger und zu festen, leicht merkbaren Fahrzeiten unterwegs sein – letzteres hat sich etwa im S-Bahn-Verkehr schon bewährt. Großstädte würden dann im Halbstunden-, kleinere im Stundenrhythmus verbunden. Der Deutschlandtaktsoll weniger störungsanfällig und damit möglichst ohne Verspätungen laufen. Konzept für den Deutschlandtakt ist es, erst die Fahrpläne zu schreiben und dann die Infrastruktur danach auszurichten; bisher verlief das meistens umgekehrt. Um ihn auf die Beine zu stellen, sind gewaltige Investitionen erforderlich – nicht nur in Hamburg, sondern überall im Bundesgebiet. In Niedersachsen zählen dazu beispielsweise der Ausbau der Verbindungen zwischen Hamburg, Bremen und Hannover, genannt Projekt Alpha E, und die Beseitigung des Engpasses zwischen Hannover und Bielefeld.

Es hakt derzeit oft, und deshalb gibt es in der Hafen- und Hansestadt so viele Großprojekte für die Bahn wie in keiner anderen deutschen Stadt. Teils sind sie bereits im Bau, teils in Planung, teils noch eher Wunschdenken. In jedem Fall geht der Aufwand in die Milliarden. Ein Überblick.

Der Hauptbahnhof

Im Modell ist der Hauptbahnhof schon erweitert. Prägendes Element ist die große Glashalle links des vorhandenen Gebäudes. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Der Hamburger Hauptbahnhof ist nach Paris Gare du Nord der meistfrequentierte Bahnhof Europas. 800 Züge des Nah- und Fernverkehrs halten hier im Tagesdurchschnitt, dazu kommen 1200 S-Bahnen. 550.000 Passanten und Reisende gehen pro Tag im Bahnhofsgebäude ein und aus, in Zukunft könnten es 750.000 sein. Zum Vergleich: Hannover, auch keine kleine Station, zählt insgesamt täglich 750 Züge und 280.000 Menschen. Der Hamburger Hauptbahnhof ist für den Bedarf längst zu klein; ihm droht der Infarkt. „Die Erweiterung ist eine Jahrhundertaufgabe“, sagt Kunibert Wachten, Stadtplaner und Mitglied der Jury, die Anfang Dezember vergangenen Jahres die Ergebnisse eines Wettbewerbs für die Bahnhofserweiterung vorgestellt und den Entwurf des Hamburger Büros bof Architekten zum Sieger gekürt hat. Herzstück ist eine gläserne Halle auf der Südseite. Baubeginn und Kosten sind noch offen, Stadt und Bahn wollen demnächst in Verhandlungen einsteigen. Eine bisher noch vage Zielvorstellung: 2030 soll man etwas sehen.

Der Fernbahnhof Altona

So wird der neue Fernbahnhof Altona am Diebsteich von 2027 an aussehen. Die beiden Gebäude im Vordergrund werden Hotels und Büros beherbergen. Quelle: Architektenbüro C.F. Møller/dpa

Dieses Projekt setzen Bund, Bahn und Stadt bereits um: Seit Sommer vergangenen Jahres entsteht einige tausend Meter nördlich des vorhandenen Fernbahnhofs Altona der neue. Die bisherige S-Bahn-Station Diebsteich wird durch den Bau von sechs Fern- und zwei S-Bahn-Gleisen zum Durchgangsbahnhof, an dem 380 zusätzliche Züge halten können. „Das ist ein wichtiges Puzzlestück für den Deutschlandtakt“, erklärt Bahnvorstand Pofalla. Das Stück kostet 550 Millionen Euro und wird in fünf Jahren vollendet sein. Nebeneffekt für die Stadt Hamburg: Am alten Bahnhof Altona werden Flächen für 1900 neue Wohnungen und einen Stadtteilpark frei. Der bisherige unterirdische S-Bahnhof dort bleibt bestehen.

Die neue S-Bahn

Der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Bahnvorstand Ronald Pofalla und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (von links) haben zum Auftakt der Bauarbeiten Sand geschaufelt Quelle: Markus Scholz/dpa

Vor fast einem Jahr hat der Bau für die neue S-Bahn-Linie 4 von Hamburg-Altona über den Hauptbahnhof nach Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein begonnen. Dafür wird die Strecke zwischen Hasselbrook in Hamburg und Bad Oldesloe auf 36 Kilometern Länge ausgebaut, was 1,8 Milliarden Euro kostet. Sinn der Übung: Rund 250.000 Menschen erhalten Anschluss ans S-Bahn-Netz. Ein Nadelöhr im Hauptbahnhof wird beseitigt, weil dort kein Umsteigen mehr erforderlich ist. Auf dem vorhandenen Gleis der bisherigen Regionalbahn ergeben sich zusätzliche Kapazitäten für Fern- und Güterverkehr. 2029 soll alles fertig sein.

Der Tunnel

Ein Tunnel für die S-Bahnen würde den Hauptbahnhof spürbar entlasten. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Das Wort „Verbindungsbahnentlastungstunnel“ holpert wie eine Bahn mit unrundem Radlauf, hat es aber in sich: Gemeint ist ein sechs Kilometer langer Tunnel zwischen dem neuen Fernbahnhof Altona und dem Hauptbahnhof. Auf dem vorhandenen oberirdischen Abschnitt fahren derzeit täglich 300 Regional- und Fernzüge sowie 900 S-Bahnen; er ist damit einer der am verkehrsreichsten überhaupt in Deutschland. Würde man die S-Bahnen unter die Erde bringen, könnte man für den Fernverkehr dann vier statt bisher zwei Gleise zur Verfügung stellen und damit eine ständige Verstopfungsgefahr im Zugverkehr am Hauptbahnhof beseitigen.

„Das ist ein ein zentraler Schlüssel für den Deutschlandtakt“, betont Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Der Schlüssel kostet Schätzungen zufolge zwischen 2,7 und 3 Milliarden Euro. Ende Januar haben sich Bund, Bahn und Hamburger Senat auf eine Machbarkeitsstudie geeinigt, die Anfang 2023 vorliegen soll. „Das heißt noch nicht, dass man das macht, sondern erst mal überlegt, wie das geht. Im Grundsatz läuft es aber in diese Richtung“, erklärt Tjarks. Untersucht werden drei mögliche Varianten; die aktuell bevorzugte läuft über den Schlump und den Bahnhof Dammtor in der Nähe der oberirdischen Strecke. Apropos „Verbindungsbahnentlastungstunnel“: „Wir suchen noch nach einer griffigeren Bezeichnung“, sagt Peter Mantik, Sprecher für die Großprojekte der Bahn in Hamburg.

Die Brücken

Die Süderelbbrücke hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Quelle: DB Netz

In Hamburg gibt es viel Wasser und damit viele Brücken. Ein echter Flaschenhals vor allem für den Fernverkehr, aber auch für Regional- und Güterverkehr, bilden die Norder- und die Süderelbbrücke. Weil die ohnehin saniert werden müssen, gibt es die Idee, sie von vier auf sechs Gleise zu erweitern. Was das bringen würde, soll zunächst in einer bis 2023 vorliegenden Machbarkeitsstudie für die Norderelbbrücke ausgelotet werden. Verkehrssenator Tjarks spricht von einer „großen Chance und einem echten Schub für die Mobilitätswende“. Allerdings steht das Projekt nicht im Verkehrswegebedarfsplan und hat damit bisher keine sichere Finanzierungsgrundlage. Insgesamt müssen in Hamburg rund 60 Brücken saniert werden, darunter auch solche über Straßen. Als Nächstes steht Anfang 2023 der Baubeginn für die Sternbrücke in Altona an, die 125 Millionen Euro kosten soll.

Der Güterverkehr

Und dann wäre da noch der Güterverkehr, der auch wachsen soll. Schon jetzt verlassen wöchentlich allein 2000 Güterzüge den Hamburger Hafen. Weil sich Güter- und Personenzüge an einigen Stellen ins Gehege kommen, will die Bahn entsprechende Kreuzungen entschärfen – in Wilhelmsburg beispielsweise, indem sie den Güterverkehr tiefer legt und dessen Gleise unter denen für Personenzüge hindurchführt.

Es ist einiges zu tun, damit es am Knoten Hamburg nicht mehr hakt.

Von Bernd Haase