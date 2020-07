Das Trauma des Ersthelfers: „Er ist in meinen Händen gestorben“

Gifhorn

Der Helm, der ins Gras gerollt ist. Das umgestürzte Fahrzeug – und vor allem der Mensch, der gekrümmt daliegt: Das Bild, das sich Viktor Pedde am Freitagmittag am Rand der B 188 bei Gifhorn bietet, reißt bei ihm eine nur schlecht verheilte Wunde wieder auf.

Genau hier, wenige Hundert Meter westlich der Einfahrt zum Gut Brenneckenbrück, hat er schon mal wegen eines Unfalls angehalten, der kurz zuvor geschehen war. „Es war ein junger Motorradfahrer, und er ist in meinen Armen gestorben“, sagt Pedde mit bebender Stimme. Trotzdem hat er wieder gestoppt, als er gesehen hat, dass hier jemand offensichtlich Hilfe braucht.

Dieses Mal ist es zum Glück vergleichsweise harmlos: Ein Rennradfahrer, der mit seinem Kumpel auf dem Radweg Richtung Gifhorn fuhr, ist zu nah an die Kante der schmalen Fahrbahn geraten. Das Rad kam ins Schleudern, und der Sportler, ein älterer, gleichwohl gut durchtrainierter Herr, stürzte.

Als Viktor Pedde die Stelle erreicht, versucht der Verunglückte mithilfe seines Freundes gerade, vorsichtig aufzustehen. Aber erst als beide Helfer den Verletzten links und rechts unterhaken, gelingt es ihnen, ihn vom leicht abschüssigen Waldrand zurück auf den Weg zu bugsieren. Er klagt über schlimme Schmerzen in der Hüfte, hat aufgeschürfte Knie und offensichtlich einen Schock. Keine zehn Minuten später ist der Krankenwagen da und transportiert den gestürzten Hobbysportler ab.

Zwischen den Trümmern liegt reglos der Motorradfahrer

Zurück bleibt Viktor Pedde mit seinen schlimmen Erinnerungen an das Unglück, das im Juli vor acht Jahren an genau dieser Stelle geschah. „Ich war mit dem Dienstwagen in Richtung Westen unterwegs und habe noch gesehen, wie ein Motorradfahrer die Kolonne, in der auch ich fuhr, überholt hat“, schildert der Meinerser.

Da er selbst Motorradfahrer ist, denkt er noch: Rasantes Manöver, hoffentlich passiert ihm nichts. Im nächsten Moment geschieht es: Auf der Gegenfahrbahn setzt, so rekonstruiert es später die Polizei, offenbar ein Auto ebenfalls zum Überholen an. Auto und Motorrad prallen zusammen, der Motorradfahrer wird nach links neben die Fahrbahn in Richtung Waldrand geschleudert.

Schicksalhafter Ort: Vor acht Jahren starb hier ein junger Motorradfahrer in Viktor Peddes Armen, am Freitag stoppte der Ersthelfer wegen eines gestürzten Rennradfahrers. Quelle: Sebastian Preuß

Viktor Pedde erreicht Sekunden später die Unfallstelle und sieht seine Befürchtung bestätigt. Er hält sofort an und springt aus dem Auto, um zu helfen. Er arbeitet als Hausmeister beim DRK – zwar hat er keine Sanitäterausbildung, aber dass man an einem Unfall nicht einfach vorbeifährt, ist für ihn selbstverständlich. Der Anblick am Unfallort ist verheerend: Überall sind Trümmer des Motorrads verteilt, der Fahrer ist in die Lücke zwischen zwei Baumstämmen geschleudert worden und liegt reglos am Boden.

Ein Lkw-Fahrer, der kurz vor Pedde beim Unfallopfer angekommen ist, kniet schon bei dem Verletzten. Gemeinsam nehmen sie ihm den Helm ab und sehen, dass es ein junger Mann ist. Der Lkw-Fahrer beginnt mit Herzdruckmassage, Pedde hält den Kopf des Mannes. „Es war aber schon zu sehen, dass wir nichts mehr tun können – und dann hat er plötzlich noch einmal gezuckt und ist in meinen Händen gestorben.“

Viktor Pedde versucht mit dem Erlebnis abzuschließen

Später stellt sich heraus, dass Pedde die Familie des 24-Jährigen kennt. Er erfährt, dass der junge Mann kurz vor seiner Hochzeit stand und das Motorrad schon verkauft hatte – es sollte seine letzte Ausfahrt mit der Honda sein. Pedde geht zur Beerdigung und versucht dann mit dem schrecklichen Erlebnis abzuschließen.

Dass ihm das höchstens oberflächlich gelungen ist, zeigt das Erlebnis am Freitag. Der Krankenwagen mit dem verletzten Radfahrer ist längst außer Sichtweite, da gräbt Pedde immer noch weitere Details des schrecklichen Tages vor acht Jahren aus seinem Gedächtnis aus. Schließlich kehrt er dann doch zurück zu seinem Motorrad, hebt es aus dem Gras auf, in das er es voller Eile fallen gelassen hatte, und fährt davon.

Die Autorin ist am Freitag selbst an der Unfallstelle vorbeigekommen, hat angehalten, um zu helfen, und erfuhr so von der Geschichte von Viktor Pedde.

