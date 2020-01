Hannover

Am Freitag erhalten die Schüler in Hannover und Niedersachsen ihre Zeugnisse. Bis zum darauffolgenden Dienstag laufen dann die wohlverdienten Zeugnisferien. Für viele Familien ist das eine Gelegenheit, etwas Spannendes in Hannover zu erleben, einen Ausflug in die Region zu machen oder vielleicht sogar eine etwas weitere Fahrt in Niedersachsen zu planen. Wir haben Tipps für Ausflüge und Unternehmungen während der Zeugnisferien für Sie zusammengestellt.

Hannover : Kinderstadtführung, Winterzoo und Indoorspielplatz

Die Landeshauptstadt bietet in den Zeugnisferien am Montag und Dienstag die Stadtführung für Kinder „ Hannovers kluge Köpfe“an. Welcher Twittereintrag hat Hannover berühmt gemacht und wo gibt es Dinospuren in der Stadt? Diese und andere Fragen wollen die Guides während der anderthalbstündigen Tour beantworten. Die lustige Führung beginnt um 11.30 Uhr am Alten Rathaus (Marktbrunnen) und endet am Neuen Rathaus. Inklusive Kuppelfahrt liegen die Kosten pro Person bei 5 Euro. Anmeldung unter Telefon (0511) 12345-111 oder per E-Mail an info@hannover-tourismus.de. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren, für Kinder unter zwölf Jahren ist eine Begleitung nötig (zehn Teilnehmer sind insgesamt erforderlich).

Eine Fahrt mit dem Kuppelaufzug im Rathaus gehört zur Stadtführung dazu. Quelle: Michael Heck

Meyers Hof bietet bis zum 4. Februar noch die nostalgische Winterwelt mit Eislaufbahn, Marktständen und Karussell an. Der Winterzoo in Hannover trägt den Duft von Glühwein und Waffeln weiter in das neue Jahr. Besucher können sich im Eislaufen, Eisstockschießen und Curling versuchen. Der Winterzoo ist sonnabends und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, ebenso am 3. und 4. Februar.

Die Eisbahn im Winterzoo öffnet während der Zeugnisferien zum letzten Mal. Quelle: Frank Wilde

Das Museum für Energiegeschichte(n) in der Humboldtstraße 32 bietet am Dienstag, 4. Februar, eine Sonderaktion für die ganze Familie an: Bei den Vorführungen von Experimenten springen Funken aus den Elektrisiermaschinen, in den Kurzführungen gibt es spannende Geschichten rund um frühe elektrische Geräte und bei der Energierallye können Kinder das Museum erkunden. Der Eintritt von 11 bis 16 Uhr ist frei.

Eltern von Kindern bis 13 Jahre können auch während der Zeugnisferien in einem Indoor-Spielplatzfür Abwechslung sorgen. Das Ballorig in Hannover-Anderten sowie in Seelze bietet Bällebad, Rutschen und Klettergerüste. Für die ganz Kleinen bis einschließlich vier Jahre gibt es eine altersgerechte Abteilung, in der sie mit den Begleitern spielen können. Kinder von 5 bis 13 Jahre dürfen selbst auf Entdeckungstour gehen. Im Ballorig zahlen Kinder ab einem Jahr 8 Euro Eintritt. Der Spielplatz ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Ballorig Hannover ist am Lohweg 2 in 30559 Hannover. Im Ballorig Seelze gelten dieselben Öffnungszeiten und Preise. Das Ballorig Seelze befindet sich an der Max-Planck-Straße 6 in 30926 Seelze.

Region Hannover : Wisentgehege Springe , Hallenbad Burgdorf

Das Wisentgehege in Springe ist täglich von 9 Uhr bis 16 Uhr (letzter Einlass) geöffnet. Zu sehen gibt es unter anderem kleine Raubtiere, Wildschweine und Gänse. Am Wochenende können Besucher die Präsentationen der Rentiere im Rentiercamp jeweils um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr erleben und etwas über die Biologie der Tiere sowie die alte Beziehung von Mensch und Rentier erfahren. Die Polar- und Timberwölfe gibt es täglich außer montags um 11.45 Uhr und um 14 Uhr zu sehen. Der Falkenhof befindet sich in der Winterpause. Für Erwachsene kostet der Eintritt im Winter 10,50 Euro, Kinder zwischen drei und 17 Jahre zahlen 7 Euro. Tagesaktuelle Infos gibt es unter Telefon (05041) 58 28. Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Wisentgehege Springe, Wisentgehege 2, 31832 Springe.

Das Wisentgehege plant für den Herbst 2020 eine Rotwildwoche. Quelle: Thomas Hennig

Unter dem Motto „Erobert den Eisberg und tobt euch aus“ veranstaltet das Hallenfreibad Burgdorfam Sonnabend, 1. Februar, und am Dienstag, 4. Februar, einen Kinderspieltag. Matten, Ringe, die Krake Holly und das Trampolin sollen für Spaß und Abwechslung sorgen. Die Aktion läuft von 12 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 4,50 Euro, Kinder mit über einem Meter Körpergröße kosten 2,50 Euro (alle anderen Kinder keinen Eintritt). Ein Familienticket (Eltern plus zwei Kinder) kostet 12 Euro, jedes weitere Kind 2 Euro Eine Übersicht der gesamten Öffnungszeiten finden Sie hier.

Niedersachsen : Winterfest in Goslar , Phaeno in Wolfsburg , Snowdome in Bispingen

Eiszeit in Hildesheim: Der Platz An der Lilie verwandelt sich in eine Winterlandschaft und sorgt mitten in der Innenstadt mit seiner 750 Quadratmeter großen Eisfläche auch nach Weihnachten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Besucher können sich im Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen messen. Wer es weniger sportlich mag, kann in der Eiszeit-Almhütte schlemmen und genießen. Bis zum 24. Februar ist die Eisfläche montags bis freitags von 8.30 bis 19.45 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19.45 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für den Eintritt 4 Euro, Kinder unter 16 Jahre 3 Euro (der Verleih von Schuhen kostet extra). Die Eisstockbahnen (täglich von 18 bis 22 Uhr) müssen Besucher vorab hier reservieren ab 18 Uhr.

Das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg bietet zur Sonderausstellung „Der vergiftete Kater … und andere Märchenmaschinen“ einen Tüftelmarathon an. Familien mit Kindern von drei bis zehn Jahre können elektrische Spielereien ausprobieren, eigene tanzende Märchenmaschinen bauen, kleine Roboter programmieren und komplexe Kugelbahnsysteme errichten. Die Aktion läuft vom 1. bis zum 4. Februar jeweils zwischen 11 und 17 Uhr. Das Phaeno ist am Wochenende von 10 bis 18 Uhr und unter der Woche von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In der Ferienzeit gilt die Öffnungszeit vom Wochenende. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro, für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahre 9 Euro, Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind frei.

Der humanoide Roboter kommuniziert mit den Besuchern im Wissenschaftsmuseum. Quelle: Janina Snatzke

Wer einen Ausflug in den Harz plant, kann mit dem Winterfest in Goslar-Hahnenklee und dem Besucherbergwerk Rammelsberg gleich zwei Aktionen kombinieren. Mit Skiern und Schlitten können Besucher (bei entsprechendem Wetter) den Winter im Goslaer Kurort Hahnenklee kennenlernen. Die Organisatoren werben für die Tage vom 1. bis zum 4. Februar mit einer stimmungsvollen Fackelabfahrt, einer Open-Air-Ski-Party und für Kinder mit einer Winterolympiade. Informationen zur Wetterlage und aktuelle Preise finden Sie hier. Im Museum Rammelsberg bekommt vom 1. bis zum 4. Februar jedes Schulkind eine kleine Überraschung. Die Eintrittspreise für die Öffnungszeit von 9 bis 17 Uhr liegen für Erwachsene bei 9 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre bei 4,50 Euro. Eine Familienkarte kostet 18 Euro. Wer zusätzlich an einer oder mehreren Führungen teilnehmen möchte, zahlt einen höheren Preis. Ebenso kosten die Fahrten mit dem Schrägaufzug extra. Detaillierte Informationen zu den Preisen finden Sie hier.

Das Erzbergwerk Rammelsberg gehört zum UNESCO-Weltkulturerbes. Quelle: Handout

Je nach Wetterlage lohnt sich auch ein Ausflug nach Braunlage an den Wurmberg – zum Wandern oder Skifahren. Aktuelle Informationen zu Pisten, Seilbahn und Schneesituation finden Sie hier. Hinter der Grenze in Sachsen-Anhalt lockt Schierke mit dem Nationalparkhaus und Wanderwegen zum Brocken. Weitere Informationen finden Sie hier.

Derzeit sind die Pisten am Wurmberg noch nicht befahrbar, bis zum Ferienbeginn könnte sich das aber ändern. Quelle: Sebastian Stein

Wenn das Wetter in den Zeugnisferien nicht mitspielt, finden Sportfreunde Abwechslung im Abenteuerressort Bispingen in der Lüneburger Heide an der A7, ehemals Snowdome Bispingen. Auf der 300 Meter großen Skipiste in der Wintersportarena können Besucher Ski und Snowboard fahren oder Rodeln – vom Neuling bis zum Profi ist jeder willkommen, die Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden. Ein Tagesticket gibt es für 37 Euro, Kinder zwischen sechs und 12 Jahre zahlen 23 Euro, der Verleih kostet extra. Eine Stunde kostet 19,50 Euro, für Kinder 13,50 Euro. Die Skihalle ist wochentags im Winter von 11 bis 21 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 9 bis 21 Uhr. Alle Ticketpreise und detaillierte Öffnungszeiten finden Sie hier. Wer es weniger sportlich mag, findet auf dem Gelände viele weitere Attraktionen und Gastronomie. Abenteuerressort Bispingen, Horstfeldweg 9, 29646 Bispingen.

Der Snowdome in Bispingen ist unabhängig von der Wetterlage. Quelle: Carolin George

Im Weltvogelpark Walsrode, im Serengetipark Hodenhagen sowie im Heidepark Soltau startet die Saison erst wieder Ende März 2020.

Von Sebastian Stein