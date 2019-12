Das können Sie zwischen Weihnachten und Neujahr in Niedersachsen unternehmen

Hannover

Sind Sie der sportliche Typ? Dann schnallen Sie doch spontan die Ski unter. Oder sind Sie eher der Kulturfreund? Dann gehen Sie doch ins Kirchenkonzert. Angst vor Langweile muss jedenfalls niemand haben. Die HAZ hat ein paar Tipps zusammengestellt, wie Sie die Tage bis zum Jahreswechsel verbringen können. Was auch immer Sie unternehmen: Viel Spaß dabei!

Die Weihnachtszeit verlängern: Märkte besuchen, Eislaufen, Geschenke tauschen

Einige Weihnachtsmärkte haben auch nach dem Fest noch geöffnet. Die Winterwelt in der Autostadt Wolfsburg sticht mit ihrer 6000 Quadratmeter großen Eislauffläche hervor, über die in diesem Jahr auch erstmals der kleine grüne Drache Tabaluga flitzt. Zweimal täglich erzählt er in den jeweils 30-minütigen Shows von seinen Abenteuern. Die Winterwelt der Autostadt in Wolfsburg ist bis zum 5. Januar täglich (außer am 31. Januar) geöffnet. Erwachsene zahlen 20 Euro (ermäßigt: 16 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen 8 Euro. Der Familienpreis für zwei Erwachsene inklusive Kindern liegt bei 47 Euro. Ein Abendticket ab 16 Uhr gibt es für 10 Euro. Autostadt Wolfsburg, Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg.

Gaststar in der Autostadt: Tabaluga auf Eis. Quelle: Anja Weber

Der Weihnachtsmarkt in Celle erwartet Besucher ebenfalls noch bis zum 29. Dezember. In der „ Best Christmas City 2018“ gibt es am zweiten Weihnachtstag ein ganz besonderes Event: Besucher können von 15 Uhr an vor dem Eingang der Tourist Information im Alten Rathaus ihre unbrauchbaren oder doppelten Geschenke tauschen. Die neue Eisbahn vor dem Schloss bleibt sogar bis zum 12. Januar geöffnet – und zwar sonntags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr sowie freitags und sonnabends von 12 bis 22 Uhr. Der Weihnachtsmarkt in Celle ist sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und sonnabends eine Stunde länger von 11 bis 21 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnet der Markt von 12 bis 20 Uhr. Besucher können auf dem Schützenplatz kostenfrei parken.

Auch die hübschenWeihnachtsmärkte in Braunschweig (bis 29. Dezember), Goslar(bis 30. Dezember) und Aurich(ebenfalls bis 30. Dezember) haben noch geöffnet.

Im Schloss Bückeburg gibt es winterliche Führungen. Quelle: Schloss Bückeburg

Die Winterwelt vor Schloss Bückeburg wurde zwar abgebaut, allerdings geht Weihnachten auch dort in die Verlängerung. Vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es von 11 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde 50-minütige weihnachtliche Schlossführungen. Freitag und Montag kosten die Tickets für Erwachsene 9,50 Euro, Sonnabend und Sonntag 12,50 Euro. Kinder bis 5 Jahre zahlen keinen Eintritt, zwischen sechs und 15 Jahre zwischen 5 Euro und 7 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier. Schloss Bückeburg, Schloßplatz 1, 31675 Bückeburg.

Raus aus dem Haus: Spaziergänge, Sport und Kultur

Wer nach etwas mehr Bewegung oder Action sucht, wird im ganzen Land bei den Klassikern fündig –aber auch bei speziellen Angeboten für die Zeit zwischen den Feiertagen. Das Wisentgehege in Springe ist täglich von 9 Uhr bis 16 Uhr (letzter Einlass) geöffnet. Zu sehen gibt es kleine Raubtiere, Wildscheine, Gänse und einen Falkenhof. Am Wochenende können Besucher die Präsentationen der Rentiere im Rentiercamp jeweils um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr erleben und viel über die Biologie der Tiere sowie die uralte Beziehung von Mensch und Rentier erfahren. Für Erwachsene kostet der Eintritt im Winter 10,50 Euro, Kinder zwischen drei und 17 Jahre zahlen 7 Euro. Tagesaktuelle Infos gibt es unter Telefon (05041) 58 28. Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Wisentgehege Springe, Wisentgehege 2, 31832 Springe.

Im Wisentgehege kommen die Besucher dem Wild auf die Spur. Quelle: Thomas Hennig

Im Weltvogelpark Walsrode, im Serengetipark Hodenhagen sowie im Heidepark Soltau startet die Saison erst wieder Ende März 2020.

Sportfreunde finden zwischen den Feiertagen Abwechslung im Abenteuerressort Bispingen in der Lüneburger Heide an der A7, ehemals Snowdome Bispingen. Auf der 300 Meter großen Skipiste in der Wintersportarena können Besucher Ski und Snowboard fahren oder Rodeln – vom Neuling bis zum Profi ist jeder willkommen, die Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden. Ein Tagesticket gibt es für 37 Euro, Kinder zwischen sechs und 12 Jahre zahlen 23 Euro, die Verleih kostet extra. Eine Stunde kostet 19,50 Euro, für Kinder 13,50 Euro. Alle weiteren Ticketpreise finden Sie hier. Die Skihalle ist wochentags im Winter von 11 bis 21 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 9 bis 21 Uhr. Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten abweichende Öffnungszeiten – die genauen Informationen finden Sie hier. Wer es weniger sportlich mag, findet auf dem Gelände viele weitere Attraktionen und Gastronomie. Abenteuerressort Bispingen, Horstfeldweg 9, 29646 Bispingen

Spontan Ski laufen – das geht in Bispingen. Quelle: Carolin George

Eltern von Kindern bis 13 Jahre können auch zwischen den Feiertagen in einem Indoor-Spielplatz für Abwechslung sorgen. Das Ballorig in Hannover-Anderten sowie in Seelzebietet Bällebad, Rutschen und Klettergerüste. Für die ganz Kleinen bis einschließlich vier Jahre gibt es eine altersgerechte Abteilung, in der sie mit den Begleitern spielen können. Kinder von 5 bis 13 Jahre dürfen selbst auf Entdeckungstour gehen. Im Ballorig zahlen Kinder ab einem Jahr 8 Euro Eintritt. Der Spielplatz ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, an Silvester nur bis 15 Uhr, und an Neujahr ist das Gebäude geschlossen. Ballorig Hannover, Lohweg 2, 30559 Hannover. Im Ballorig Seelze gelten dieselben Öffnungszeiten und Preise. Ballorig Seelze, Max-Planck-Straße 6, 30926 Seelze.

Das Jahr endet in Oldenburgsportlich-spektakulär. Am 28. und 29. Dezember macht Europas erfolgreichste Turnshow, das Feuerwerk der Turnkunst, in der Stadt Station. Für die Vorstellungen am Sonnabend, 28. Dezember, und Sonntag, 29. Dezember, jeweils um 19 Uhr, gibt es noch Karten. Die Show am Sonntag um 14 Uhr ist bereits ausverkauft. Tickets gibt es hier und kosten zwischen 12 und 46 Euro. EWE Arena Oldenburg, Maastrichter Straße 1, Oldenburg. Zum Heimspiel nach Hannover kommt die Show am 4. Januar – für die beiden Vorstellungen um 14 und um 19 Uhr in der Tui-Arena gibt es noch Restkarten.

Feuerwerk der Turnkunst: Noch gibt es Karten. Quelle: Minkusimages

Im großen Freilichtmuseum am Kiekeberg nahe Hamburg ist bis zum 2. Februar die Sonderausstellung „Handwerken. Vom Wissen zum Werk“zu sehen. Besucher können erleben, wie sich das Handwerk in den letzten 200 Jahren verändert hat. Das Museum ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Montags sowie am 31. Dezember bleibt das Gelände geschlossen. Der Eintritt für Erwachsene kostet 9 Euro, Besucher unter 18 Jahren sind frei. Freilichtmuseum am Kiekeberg, Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten-Ehestorf.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg zeigt die Geschichte des Handwerks. Quelle: Petra Diehl

Das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburgzeigt die Sonderausstellung „Smarte neue Welt“. Besucher können an intelligenten Stationen unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung kennenlernen. Knifflige Mitmachstationen fordern zum Nachdenken heraus, wie die Digitalisierung das Leben beeinflusst. Das Phaeno ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (geschlossen am 31. Dezember). Erwachsene zahlen für den Eintritt 14 Euro, Kinder bis fünf Jahre kommen kostenlos mit, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen 9 Euro. Phaeno, Willy-Brandt-Platz 1, 38440 Wolfsburg.

Die Ruhe genießen: Musik hören oder Entspannen

Die Zeit zwischen den Feiertagen kann natürlich auch zur Besinnung und Ruhe dienen. In Hildesheimgibt es ein dazu passendes Kirchenkonzertim Theater Niedersachsen. „Zwischen den Jahren – Abschied vom Clara-Jahr und Einläuten des Beethoven-Jahres“ lautet der Titel des Klaviertrios Ragna Schirmer. Schuhmann und Beethoven stehen auf dem Programm am Sonnabend, 28. Dezember, um 20 Uhr. Tickets gibt es beim Theater Niedersachsen und hier. Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim.

Zur Entspannung in der dunklen Jahreszeit eignet sich ebenfalls ein Besuch in der Seelzer Kristalltherme, die gerade ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat und täglich geöffnet ist. Die diversen Eintrittspreise und genauen Öffnungszeiten finden sich hier. Kristalltherme Seelze, Grand-Couronne-Allee 1, 30926 Seelze.

Entspannung in der Seelzer Therme: Der Saunameister heizt ein. Quelle: Nancy Heusel

Von Sebastian Stein