Niedersachsen ist künftig mit neun Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Das teilte die Landeswahlleitung am Montag in Hannover mit. Damit hat das Bundesland bei der Wahl am Sonntag einen Abgeordneten in Brüssel eingebüßt. Für die CDU schafften David McAllister, Jens Gieseke und Lena Düpont den Sprung ins Europaparlament. Die niedersächsische SPD ist dort künftig wie bisher mit Bernd Lange und Tiemo Wölken vertreten.

Die Grünen sind künftig mit Katrin Langensiepen und Viola von Cramon-Taubadel auf europäischer Ebene dabei. Einziger FDP-Vertreter ist der bisherige Landtagsabgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Für die Tierschutzpartei zog Martin Buschmann in das Europaparlament ein.

JU-Chef Kuban verpasst Einzug ins EU-Parlament

Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU), hat derweil den Einzug ins EU-Parlament überraschend verpasst. Der 32-Jährige aus Barsinghausen stand auf dem vierten Platz der CDU-Landesliste. Nach Ansicht des JU-Chefs habe die CDU im Umgang mit den Youtubern um Rezo Fehler gemacht. „Auf Youtube-Videos muss man sofort antworten – in angemessener Form und nicht mit einer elfseitigen Hausarbeit“, sagte Kuban in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Dennoch sollte die CDU laut Kuban weniger einem Zeitgeist hinterherrennen als wieder eigene Themen setzen. Als Beispiel nannte er eine Steuerentlastung, wie sie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz durchsetzte und damit offenbar trotz der Regierungskrise mit seiner ÖVP einen Erfolg bei den Europawahlen erzielen konnte.

