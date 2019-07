Das sind die beliebtesten Radiosender in Niedersachsen

Hannover

Die NDR-Programme bleiben bei den Radiohörern in Niedersachsen am beliebtesten. Bei einem leichtem Rückgang hat NDR 1 weiter den größten Marktanteil, gefolgt von NDR 2. Das geht aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervor. Bei den Privatsendern gewann ffn im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung an Marktanteilen hinzu, auch Antenne Niedersachsen konnte zulegen. Die Zahlen der Media-Analyse sind für die Preise der Werbespots wichtig. Für die werbefreien ARD-Wellen sind sie zugleich ein Hinweis auf ihre Akzeptanz bei der Hörerschaft.

Für die Untersuchung befragte die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse bundesweit fast 70 000 Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren bevorzugten Sendern. Der Verbund aus Medien- und Werbewirtschaft ermittelt zweimal im Jahr die Reichweiten für die Sender.

Von RND/dpa