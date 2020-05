Herr Balke, die Corona-Neuinfektionen in einem Gasthof im Kreis Leer werfen ein schlechtes Licht auf Niedersachsens Gastronomie. Geschahen die Lockerungen verfrüht?

Der Vorfall macht noch einmal deutlich, wie aggressiv das Virus ist. Aber es bleibt ein einmaliger Vorgang. Anfangs dachten wir auch, der Betreiber habe einen Stab über dem gesamten Gaststättengewerbe gebrochen. Aber wie es sich jetzt darstellt, geschahen die Infektionen wohl bei einem Pre-Opening. Das ist nicht mit einem normalen Öffnungstag vergleichbar. Da wurde offenbar einiges falsch gemacht, und es ist übel gelaufen.

Rainer Balke, Dehoga-Geschäftsführer in Niedersachsen. Quelle: HAZ (Archiv)

Der Dehoga hat schon Corona-Vorgaben für Gastronomen erstellt. Der Betreiber in Leer erklärt, sich daran gehalten zu haben. Vielleicht sollten Maßnahmen noch einmal auf den Prüfstand.

Wir sind der Überzeugung, dass unsere Vorgaben genau das sind, was wir jetzt brauchen. Die Räume werden beispielsweise regelmäßig gelüftet, die Mitarbeiter tragen Mundschutz, es gelten die Mindestabstände, und Gäste müssen sich in eine Liste eintragen. Absolute Sicherheit wird es aber nie geben. Und wir befinden uns in einem Lernprozess: Natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir die Maßnahmen weiter optimieren können.

Einige Experten raten generell vom Restaurantbesuch in geschlossenen Räumen ab. Nach Leer klingt das sehr plausibel.

Das ist nicht praktikabel. Wie lange wollen wir die Beschränkungen denn noch aufrechterhalten? Dann müsste das Gleiche auch im öffentlichen Nahverkehr gelten. Überall, wo Menschen zusammenkommen, besteht eine Infektionsgefahr. Aber Lockerungen im medizinisch und gesundheitlich angemessenen Rahmen halte ich für sinnvoll.

Befürchten Sie, dass die Politik jetzt wieder mehr Beschränkungen für die Gastronomie einführt?

Ich glaube nicht, dass ein Schritt zurück gemacht wird. Das hat auch Gesundheitsministerin Carola Reimann am Sonnabend gesagt. Außerdem sind die Gaststätten erst seit gerade einmal zwei Wochen wieder offen, da fehlen noch die Erfahrungen. Der Weg zurück wäre daher völlig übersteigert, es kann nur nach vorne gehen. Wir und unsere Mitglieder gehen sehr verantwortlich mit der Lage um.

Von Peer Hellerling