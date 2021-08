Hannover

Wie ein Rekordhalter sieht er eigentlich nicht aus. Dabei hat es keiner länger im niedersächsischen Landtag ausgehalten als er. Seit gut 35 Jahren vertritt Uwe Schwarz den Wahlkreis Einbeck im Parlament und wirkt als 64-Jähriger keineswegs wie der Stubenälteste. Als „streitbar, leidenschaftlich, beharrlich“, hat ihn Landtagspräsidentin Gabriele Andretta in der letzten Parlamentssitzung vor der Ferien beschrieben. Und ihm einen Pelikan-Füller mit Landtagsemblem überreicht. Warum hat er es so lange ausgehalten? „Das habe ich mich auch schon gefragt“, sagt Uwe Schwarz. Denn der Landtag könne schon eine Knochenmühle sein. Wenn man es ernst nimmt. Und, keine Frage, Uwe Schwarz nimmt es ernst. Er kann gar nicht anders.

Die gute Laune hängt von der Tagesform ab

„Manche werfen mir vor, ich sei ein Sozialromantiker. Damit kann ich leben. Ich brenne auch nach 35 Jahren noch für sozialpolitische Themen“, sagt er – über den andere sagen, er gehe wirklich keinem Streit aus dem Wege, wenn es denn der Sache diene. Als „zuverlässig und stets tief in der Materie steckend“, beschreibt ihn die Grüne Meta Janssen-Kucz: „Man kann wirklich gut mit ihm arbeiten.“ So sieht es auch der Christdemokrat Volker Meyer, sozialpolitisches Gegenüber von der Union: „Es macht Spaß mit ihm und manchmal kann man sogar von ihm lernen“, sagt Meyer, der seit 2013 im Landtag sitzt. Manchmal, sagen beide Kollegen, könne er sogar witzig sein. Naja, nicht immer. Das sei stark „tagesformabhängig“, sagt Janssen-Kuzc.

„Zwei Jahre das Maul halten und sich erst einmal ruhig anschauen, was hier alles geschieht“: 1986 und 2017. Quelle: Berger, Michael B.

Volksschule in Bad Gandersheim, anschließend in der Handelsschule in Einbeck, Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten, Personalratsvorsitzender. Das verzeichnet das Landtagshandbuch über den Abgeordneten, der seit der 11. bis zur 18. Wahlperiode Mitglied ist. Das Gymnasium zu besuchen habe er sich nicht leisten können, beziehungsweise seine alleinerziehende Mutter nicht. Wobei es damals praktisch gar keine alleinerziehenden Mütter gegeben habe, sondern Frauen, denen ein „Vormund“ an die Seite gestellt wurde. Aber es habe ihn wahnsinnig geärgert, dass einige Mitschüler von der Volksschule problemlos ein Gymnasium besuchen konnten, obwohl sie wesentlich schlechtere Schulleistungen vorwiesen. Aber die Väter waren eben Rechtsanwälte, Ärzte oder Apotheker. Und Uwe Schwarz hatte keinen, sein Vater war kurz vor der Geburt gestorben. Die Mutter, deren Vater von den Nazis verfolgt wurde, sei gleich „doppelt traumatisiert“ gewesen.

Mit Willy Brandt. Quelle: Berger, Michael B.

Eine klassische Aufstiegsgeschichte

Also nach der Mittleren Reife ab von der Schule, hin zur Allgemeinen Ortskrankenkasse, wo Schwarz schnell aufstieg zum Krankenkassenfachmann und Personalratsvorsitzenden. Mit 16 in die SPD, natürlich wegen Willy Brandt, mit 24 Jahren ist er in den Stadtrat gekommen und mit 29 in den Landtag, als damals jüngster Abgeordneter. Da hat er noch den Atem angehalten, als er zwischen Größen saß, die er nur aus dem Fernsehen kannte. „Ich kann nur allen jungen Kollegen raten, die ersten zwei Jahre das Maul zu halten und sich das erst einmal ruhig anzuschauen, was hier alles geschieht“, mahnte der Fraktionsvorsitzende Joke Bruns die Neuzugänge. Kein schlechter Rat, meint Schwarz heute. Denn man komme tatsächlich in einen Betrieb herein, in dem man nicht so schnell erkenne, wo die Netzwerke verliefen und wie sie arbeiteten. Und wer das große Wort führe, aber wer letztlich entscheide.

Quelle: Berger, Michael B.

Gerd Schröder: „Solche Leute brauchen wir – geh doch in den Landtag!“

Hätte ihn damals ein alter, erfahrener Gewerkschafter nicht an die Hand genommen, wäre er „verloren gewesen“, erinnert sich der Politiker an seinen parlamentarischen Anfang. Dabei seien es aufregende Zeiten gewesen. Die Spielbankaffäre prägte die Endphase der Regierung Ernst Albrechts. Oder der vorgetäuschte Terroranschlag auf die Justizvollzugsanstalt Celle, das Celler Loch. Und der Abgeordnete Gerhard Schröder, der schon früh seinen Machtwillen demonstrierte. Mit dem übrigens war Schwarz früh als Kreisvorsitzender in Einbeck zusammengekommen – und gleich aneinandergeraten. Mit Folgen: „Solche Leute brauchen wir“, sagte Schröder zu dem jungen Ungestümen: „Geh doch in den Landtag.“ Er tat es.

Und hier wuchs Schwarz langsam zum sozialpolitischen Gewissen seiner Fraktion heran. Zum Experten schlechthin, wenn es um Krankenhausplanung, Ärztemangel, Heimkindererziehung und -misshandlung (“da habe ich erst gemerkt, was meine Mutter mir alles erspart hat“), Pflegeprobleme oder die Pflegekammer ging – ein Projekt, das grandios scheiterte.

Lesen Sie auch Pflegekammer Niedersachsen: Interview mit Uwe Schwarz

Schwarz war manchmal Niedersachsens heimlicher Sozialminister. Doch nie der offizielle. Warum eigentlich nicht? „Das hat drei Gründe“, sagt der Abgeordnete: „Ich hatte meistens das falsche Geschlecht, habe nie Seilschaften gebildet, obwohl ich weiß, wie das funktioniert, und dann kam ich noch dazu aus dem falschen SPD-Bezirk.“ Seit 1998 wurden tatsächlich nur Frauen Sozialministerinnen, egal, ob SPD oder CDU an der Macht war. Und dann hat Schwarz – wir fügen es als vierten Grund hinzu – auch immer ziemlich unverblümt seine Meinung gesagt. Das ist bis heute so.

Ein Selfie macht noch keinen Politiker

Er hat eben, wie man so sagt, seinen eigenen Kopf. Die eigentliche Arbeit, sagt Uwe Schwarz, spiele sich nicht an den Plenartagen ab, wo schöne und manchmal eben auch nicht so schöne Reden gehalten werden, sondern in den Fachausschüssen. In der manchmal auch ermüdenden Arbeit an Gesetzen. „Man tut den Abgeordneten unrecht, wenn man ihre Arbeitsleistung anzweifelt“, sagt Schwarz, der an seiner Volksschule schnell Schülersprecher wurde. „Viele sind bienenfleißig.“ Manche, fügt er an, würden allerdings schnell abheben und ein Selfie schon für eine vollständige Vorstellung halten. Wichtig sei die Arbeit für die Menschen im Wahlkreis. „Da kann ich mit meiner Fachlichkeit kommen.“ Und wenn es gelinge, etwas für die Menschen im Wahlkreis zu tun, dann liefere dies auch eine tiefe Befriedigung und Anerkennung.

Deshalb ist Uwe Schwarz, der in einer Patchworkfamilie mit drei erwachsenen Kindern lebt (die erwachsene Tochter studiert in Hildesheim), noch überhaupt nicht sicher, ob er 2022, wenn der 19. Landtag gewählt wird, nicht die Nase voll hat und seinen Platz räumt. „Das entscheide ich 2022.“ Also hat er, der Unermüdliche, noch etwas Zeit.

Von Michael B. Berger