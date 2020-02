Hülptingsen

Der Mann hat eine durchweg positive Ausstrahlung. Kräftiger Händedruck, viel Elan in den 2,03 Metern Körpergröße, er lächelt oft. Und dann erzählt er von seiner Arbeit, und man fragt sich unwillkürlich, wo er die Energie hernimmt. „Was den Markt angeht“, sagt Cord-Heinrich Schweer, Kartoffelbauer in Hülptingsen bei Burgdorf, „agiere ich ausschließlich in einem schrumpfenden Segment.“ Mit anderen Worten: Es gibt keinerlei Sicherheit, dass sein Job ihn auch morgen noch ernährt.

Cord-Heinrich Schweer ist 52, verheiratet, hat zwei Kinder. Den Hof hat er 2006 von seinem Vater übernommen, aber die zwölf Jahre davor hat er ihn auch schon eigenverantwortlich geführt. „Kartoffelhof Schweer“ steht auf dem weißen Schild am Tor, die Kartoffeln waren bereits zu Großvaters Zeiten die wichtigsten Feldfrüchte. Die Chronik des Betriebs geht zurück bis zum Ende des 30-jährigen Kriegs 1648.

Risiko Kartoffel

Schweer bewirtschaftet mit zwei Azubis und einer 450-Euro-Kraft 150 Hektar Acker, konventionell. Die Böden in der Gegend sind sandig, das ist gut für Kartoffeln. Außerdem baut der Hof Getreide, Mais, Zuckerrüben und Zwiebeln an, daneben halten die Schweers einige Legehennen. Und zu Weihnachten gibt es Enten und Gänse. Der Kartoffelanbau macht nur 15 Prozent der Fläche aus – aber die Hälfte des gesamten Ertrags. Das bedeutet zweierlei: Die Kartoffel ist „wahnsinnig wichtig“, wie Schweer sagt. „Und ein Risiko.“

Auszubildende Hanna Schierloh sortiert Saatkartoffeln. Quelle: Navid Bookani

Cord-Heinrich Schweer breitet Papiere mit Erlösdiagrammen und schematischen Darstellungen des Marktes aus und spricht über Veränderungen: Die Haushalte werden kleiner, es gibt mehr Singles. Dass Familien sich täglich mindestens einmal zum gemeinsamen Essen um einen Tisch versammeln, wird weniger. Und: Ein paar Tiefkühlkroketten zu erhitzen, sagt Schweer, sei nicht so aufwendig, wie Kartoffeln zu schälen und zu kochen. Die Kartoffeln seien zwar nahrhafter und schmeckten besser. Aber das zähle offenbar nicht mehr so.

Noch 2005, erläutert er, aß jeder Deutsche im Schnitt 70 Kilo Kartoffeln im Jahr, die Hälfte frisch, die andere Hälfte „veredelt“, wie die Fachleute sagen: Pommes Frites, Chips, Fertiggerichte (und man fragt sich, wieso Fertiggerichte edler sein sollen als echte Kartoffeln). Im vergangenen Jahr waren es noch 55 Kilo pro Kopf. 36 Kilo als Kroketten et cetera, bloß noch 19 Kilo frisch.

Nur noch Rohstoff

Das Ursprüngliche, das Gesunde, die Qualität der Kartoffel werde immer unwichtiger, sagt Schweer, und er lächelt wieder dabei, aber auf eine bittere Art. Wenn man aus Kartoffeln beispielsweise Pommes Frites mache, gehe es nicht um Geschmack, sondern um technische Eigenschaften: Stärkegehalt, Größe, maschinelle Schälbarkeit. Aus dem Lebensmittel wird ein Rohstoff.

Festkochende sind beliebt: Cord-Heinrich Schweer mit Kartoffeln. Quelle: Navid Bookani

Derzeit, sagt der Landwirt, liege sein Erlös bei etwa 22 bis 23 Euro pro Dezitonne (die Dezitonne ist die in der Branche gebräuchliche Maßeinheit, ein Zehntel einer Tonne, also 100 Kilogramm). 2018 lag der Erlös bei 30 Euro. Und 2017 nur bei sechs Euro. Diese „Wahnsinnsschwankungen“ sind dem Wetter geschuldet: 2017 war ein regenreiches Jahr, die Kartoffeln wuchsen gut, die Ernte war gewaltig, und dadurch brach der Preis ein. 2018 war ein Dürrejahr, die Erträge sanken dramatisch, die Preise stiegen.

Der Aufwand aber für Maschinen und Leute und Bewässerung war zwar nicht identisch, jedoch ziemlich ähnlich. 2017 machte Cord-Heinrich Schweer pro Hektar mit einem Ertrag von 450 Dezitonnen 5000 Euro Verlust. 2018 waren es pro Hektar, bei 350 Dezitonnen Ertrag, ein Gewinn von 4500 Euro.

Verkauf nach Hessen

Fünf Prozent seiner Ernte verkauft Schweer über seinen Hofladen, 15 Prozent gehen auf Wochenmärkten über den Tisch. 80 Prozent bringt er zur Groka in Dollbergen.

Fünf Prozent der Ernte geht direkt über den Tisch – im Hofladen. Quelle: Navid Bookani

Groka steht für Groß-Kartoffelvertrieb, eine Tochter der Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover mit 70 Beschäftigten. Hier werden pro Jahr bis zu 90.000 Tonnen Kartoffeln und etwa 23.000 Tonnen Zwiebeln nach Qualität verlesen, nach Größe sortiert, gereinigt, verpackt und weiterverkauft, wie der kaufmännische Betriebsleiter Henning Grove erläutert. Der Löwenanteil, 75 Prozent, sind normale Speisekartoffeln für den Lebensmitteleinzelhandel, der Rest ist für die Industrie.

Kartoffellager auf der Hof Schweer. Quelle: Navid Bookani

Die Groka hat Verträge beispielsweise mit Edeka und Aldi, aber die Kartoffeln und Zwiebeln landen nicht in den Geschäften der Region Hannover, sondern in Hessen. Das seien gewachsenen Strukturen, sagt Grove, und es hänge auch von den schwankenden Ernten ab: Manchmal habe die Groka mehr zu verkaufen, als ihre Abnehmer abnehmen könnten, dann beliefere sie andere Zwischenhändler. Der Markt ist verzwickt.

Kartoffelverkauf bei Edeka, hier in einer Filiale in Hannover. Die Kartoffeln vom Kartoffelhof Schweer landen in Märkten in Hessen. Quelle: Bert Strebe

Von dem Geld, das die Kunden bei Edeka oder Aldi für die Kartoffeln bezahlen, kommt nicht viel bei Cord-Heinrich Schweer an. Es sind gut 20 Prozent. In schwierigen Jahren kann es auch weniger sein. „Bei meinen Großeltern hieß es noch, dass der Bauer drei Ernten besitzt“, sagt Schweer: „Eine auf dem Feld, eine in der Scheune, eine auf dem Konto.“ Aber das gelte heute nicht mehr. Die Lebensmittelpreise seien so gesunken und die Produktionskosten derart gestiegen, dass es für den Landwirt immer nur noch eine Ernte gebe. Er könne Verluste nicht mehr mit Gewinnen von früher ausgleichen, sagt er.

Und jetzt lächelt er nicht mehr.

Was Sie schon immer über Kartoffeln wissen wollten Die Kartoffel, ein Nachtschattengewächs, stammt ursprünglich aus Lateinamerika. In Chile hat man Sorten gefunden, die 13000 Jahre alt sind. Trotz eines allgemeinen Rückgangs gilt die Kartoffel in Deutschland immer noch als Hauptnahrungsmittel mit einem Pro-Kopf-Verbrauch zwischen 55 und 60 Kilo (1950 waren es 200 Kilo). Weltweit werden nach Angaben der Welternährungsorganisation auf fast 20 Millionen Hektar rund 390 Millionen Tonnen Kartoffeln angebaut. Deutschland liegt im Ranking der größten Produzenten auf Platz sechs mit 250000 Hektar. Friedrich der Große ließ im 18. Jahrhundert den Kartoffelanbau anordnen, um die Ernährungslage der Bevölkerung zu verbessern. Innerhalb Deutschlands ist Niedersachsen das Kartoffelland Nummer eins. Mit Kartoffeln erzielte die deutsche Landwirtschaft nach Zahlen der Bonner Agrarmarkt Informations-Gesellschaft 2017 knapp 2,2 Milliarden Euro an Erlösen, Bio-Kartoffeln machten davon 84 Millionen Euro aus. Auf einem Hektar können 40000 Pflanzen wachsen, sie werden meist in Erdwälle gesetzt – so bekommen sie mehr Sonnenwärme ab, das fördert das Wachstum. Bevor die Ernte in den Handel gelangt, werden beschädigte, fleckige oder keimende Kartoffeln in der Regel aus optischen Gründen aussortiert. Fachleute beklagen, dass das Waschen die Schutzschicht der Feldfrüchte zerstört und sie schneller verderben lässt, ebenso, wenn sie in lichtdurchlässigen Netzen verkauft werden. Licht löst die Bildung von Solanin aus, das macht Kartoffeln grün und giftig. Konventionelle Kartoffeln dürfen laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft mit keimhemmenden Mitteln wie Chlorpropham behandelt werden. Die Chemikalie gilt als gesundheitsschädlich, baut sich aber im Laufe der Zeit ab, weswegen die Erzeuger Kartoffeln erst lagern. Bio-Kartoffeln dürfen nicht mit solchen Präparaten behandelt werden, dort nimmt man Kümmel- oder Pfefferminzöl. Frühkartoffeln sind in der Regel unbehandelt.

Von Bert Strebe