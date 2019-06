Das Projekt ist beispiellos. Ein Entsorgungsunternehmen des Bundes wird im Heidekreis eine Grube öffnen, in der nach dem Zweiten Weltkrieg chemische Kampfstoffe und andere Gefahrstoffe in großem Umfang vergraben wurden. Zu klären ist: Was alles verbirgt sich im Dethlinger Teich – und wie gefährlich ist das?