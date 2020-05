Die Jugendherbergen gehen nach Zwangspause wieder in Betrieb

Hannover

Die Jugendherbergen wollen wieder öffnen. Zum Pfingstwochenende gehen die Jugendhergen in Mardorf am Steinhuder Meer, Müden, Goslar und Wolfsburg in Betrieb, berichtet die Sprecherin des Deutschen Jugendherbergswerks. Miriam Müller. Der Verband hofft jetzt, dass vor allem Familien sich entscheiden, in einer der Jugendherbergen ihren diesjährigen Sommerurlaub zu verbringen. Denn die Häuser des Landesverbandes Hannover, im Osten und Süden Niedersachsensen gelegen seien klassische Häuser für Klassenfahrten, Gruppenfahrten und für Seminare. Das sei jetzt aber alles weggefallen. Deshalb gebe es nicht nur in den Sommerferien noch viele freie Plätze.

Bei mehr Buchungen öffnen auch mehr Jugendherbergen

Der Verband sei auch bereit, weitere Jugendherbergen zu öffnen. „Das machen wir von der Buchungslage abhängig“, betont Müller. Es lohne sich nicht, für einen zweiwöchigen Aufenthalt einer einzigen Familie eine Jugendherberge zu öffnen, wenn alle anderen Zimmer nicht belegt seien.

Die Jugendherbergen werden zu nur maximal 50 Prozent belegt. Familien sollen möglichst in einem Zimmer untergebracht werden, wenn vorhanden dann auch mit eigener Dusche und WC. Duschen und Toiletten auf den Fluren dürften nur von einer Familie genutzt werden. Die Mitarbeiter seien besonders geschult geworden. Außerdem sollen die Reinigungsrhythmen erhöht werden.

Frühstück wird am Tisch serviert

Auch bei den Mahlzeiten müssen sich die Gäste auf Änderungen einstellen. So sei es denkbar, dass die Familien beispielsweise ihre Frühstückswünsche am Abend bestellen könnten. Die Teller würden dann zum Frühstück von den Mitarbeitern serviert.

Die Jugendherberge Hannover, in der derzeit Stadt und Region Hannover Obdachlose untergebracht haben, wird voraussichtlich am 1. August wieder in Betrieb gehen. Der Vertrag für die Unterbringung der wohnungslosen Menschen soll nach Angaben von Müller bis Mitte Juli verlängert werden.

Absagen für die Inseln?

Der Zeitpunkt der Öffnung der bei Familien besonders beliebten Jugendherbergen in Ostfriesland an der Küste und auf den Inseln ist derzeit noch unklar. Beim zuständigen Landesverband Unterweser/ Bremen werde noch an Konzepten gearbeitet, teilte Sprecherin Gesa Hauschild mit. Möglich sei es, dass einzelne Jugendherbergen unter den gegenwärtigen Voraussetzungen gar nicht öffnen würden. Entscheidend sei, ob der Betrieb der einzelnen Jugendherberge sich wirtschaftlich rentiere.

Die Jugendherbergen auf den Inseln sind in den Sommerferien üblicherweise ausgebucht. Weil nur bis zu 60 Prozent der Plätze belegt sein dürfen, wird Gästen abgesagt werden müssen. Die Kriterien dafür sind noch unklar. Möglicherweise werden die Urlauber bevorzugt, die für längere Aufenthalte gebucht haben.

Von Mathias Klein