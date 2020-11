Die Nienburgerin Katja Keul ist als OSZE-Wahlbeobachterin in die USA gereist

Nienburg

Ein normaler Wahltag wird aus dem heutigen 3. November 2020 wohl nicht werden. Diesen Eindruck bekam die Bundestagsabgeordnete Katja Keul schon, als sie am Wochenende in Washington eintraf: Rund ums Hotel nagelten Ladenbesitzer Holzplatten vor ihre Schaufenster, man richtet sich ein auf Unruhen.

„Die Atmosphäre ist spooky“, sagt die 50-Jährige. Keul ist Rechtsanwältin, sie stammt aus Marklohe im Landkreis Nienburg, seit 2009 sitzt sie für die Grünen im Bundestag.

In die USA reiste Keul jetzt als Teil einer Gruppe von 100 internationalen Wahlbeobachtern der OSZE. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beobachtet regelmäßig den Verlauf von Wahlen in ihren 57 Mitgliedsstaaten.

Gewalt und Drohungen befürchtet

Diesmal sind die USA selbst das Sorgenkind. Befürchtet werden Gewalt und Drohungen am Wahltag, aber auch chaotische Verhältnisse danach. In den Medien kursieren Berichte über Pläne von Präsident Donald Trump, das Briefwahlergebnis nicht anzuerkennen – ausgerechnet bei einer Wahl, in der wegen der Pandemie mehr Amerikaner per Brief abgestimmt haben denn je.

„Alle haben eine Angst wie noch nie“, sagt Keul. „Das gilt für die internationalen Beobachter ebenso wie für die Amerikaner selbst.“

Keul wird heute in Detroit im Bundesstaat Michigan die Wahl beobachten. In den Blick nimmt sie nicht nur Abläufe in den Wahlbüros, sondern auch die Situation drum herum. Plötzlich spielen mit Blick auf die USA Fragen eine Rolle, die man früher nur in den Problemzonen dieser Erde aufgeworfen hätte. Laufen ums Wahllokal herum noch Kampagnen? Das wäre widerrechtlich. Werden Wähler angefeindet oder gar physisch bedroht? Auch dann müsste die Polizei gerufen werden. In Michigan liegt eine besondere Spannung in der Luft, nachdem eine Gruppe von Rechtsradikalen geplant hatte, die Gouverneurin zu entführen – das FBI nahm Anfang Oktober 13 Männer fest.

Eindruck von Chaos und Gefahr

Keul und ihre Kollegen bekamen vorab in Washington in einem zweitägigen Briefing einen Überblick über die bundesweite Lage.Vertreter diverser Bundesstaaten waren da, sogar die Führungsspitze der Post. Am Ende aber verstärkte sich der Eindruck von Chaos und Gefahr, je mehr sich die Europäer mit den Details vertraut machten.

Als Juristin kapituliert Keul nicht so leicht vor Komplexität. Doch die extrem uneinheitlichen Sonderregelungen der 50 Bundesstaaten lassen sie schaudern: „Der eine verlängert wegen der Pandemie die Annahmefrist für spät eintreffende Briefe, der andere macht einen 24-Stunden-Drive-Thru auf – und am Ende wird jede einzelne Neuregelung juristisch angefochten.“ 420 Gerichtsverfahren seien auf diese Art in Gang gekommen. Die Fülle offener Fragen erschwere nun das, was man am Ende jeder Wahl dringend brauche: Klarheit.

Kann alles noch irgendwie gut ausgehen? Helfen, sagt Keul, würde natürlich ein „Biden landslide“, ein Erdrutschsieg der Demokraten. Dann könnte man sich nicht nur jeden Streit über Details ersparen. „Wenn auch der Senat in Richtung Demokraten kippt, gibt es ein Zeitfenster von mindestens zwei Jahren, um endlich eine Wahlrechtsreform in den USA anzugehen“, sagt Keul. „Diese Gelegenheit sollten die Demokraten unbedingt nutzen.“

Eine besondere Nähe zu den USA hat Keul schon seit den Achtzigern, damals war sie als Teenager an einer High School in Jacksonville, Florida. Mit ihrer damaligen Gastmutter steht sie noch immer in E-Mail-Kontakt. Von ihr kam jetzt der Rat: „Pass auf dich auf.“

Von Matthias Koch