Neuenkirchen

„Eigentlich“, sagt der Mann mit dem Schlapphut und dem Wanderstab, „müsste ich fünf Hunde besitzen.“ Hütehunde, erklärt er, dürfen nämlich nur zwei Tage am Stück arbeiten, dann ist erst einmal frei. Ein weiterer Hund muss für Urlaubsvertretungen oder bei Krankheit parat stehen. Um jeweils zwei Hunde bei der Herde haben zu können, brauche er also fünf – wegen der Hundegewerkschaft. „Als ich das einmal einer älteren Frau erzählte, ärgerte die sich furchtbar über die Bürokratie“, erzählt der Mann weiter, nun mit einem Lächeln im Gesicht. „Als sie mich das nächste Mal traf, schimpfte sie fürchterlich mit mir.“ Er lacht.

Der Mann ist Schäfer, und das seit 47 Jahren. Er heißt Matthias Schüler, ist 63 Jahre und sechs Monate alt, kommt mit wenigen Worten aus – und wenn er etwas sagt, ist das in der Regel ziemlich witzig. Wenn man denn seinen Humor teilt.

„Es geht ja nicht anders“: Schäfer Matthias Schüler geht nach einem anstrengenden, entbehrungsreichen Berufsleben in wenigen Wochen in Pension. Quelle: Carolin George

900 Heidschnucken , zwei Hunde

Etwa 900 Heidschnucken, ein Dutzend Ziegen, zwei Hunde und ein Mensch: Das ist die Herde des Schäferhofs in Neuenkirchen, rund zehn Kilometer nordwestlich von Soltau. Dort betreibt ein gemeinnütziger Verein nicht nur ein Gelände mit historischen Gebäuden und eine Ausstellung zur Heide und ihre Bewohnern, sondern bezahlt auch einen Angestellten: Schäfer Matthias. Denn Schafe zu hüten ist kein Hobby, auch wenn das manch ein Tourist denken mag, der im Sommer dabei zusieht, wie der Schäfer seine Herde am späten Nachmittag zurück in den Stall treibt.

Schafe zu hüten bedeutet für Matthias Schüler: mit 16 in die Lehre, drei Jahre lang. In Wernigerode, seiner Heimat. Wechsel in die Heide vor 13 Jahren, weil sein Arbeitgeber im Harz seinen Lohn nicht mehr zahlen konnte. Der letzte Urlaub vor 35 Jahren, zwei Wochen Ostsee. Damals sprang sein Vater für ihn ein, auch er war Schäfer. Ansonsten ist Schüler an 365 Tagen im Jahr mit den Schnucken draußen. Und als er nach einem Sturz neulich ein dickes Knie bekam, stellte das für ihn keinen Grund dar, nicht mit seinen Schnucken rauszugehen. „Die müssen ja was fressen.“

Nur zwei Stunden Schlaf in der Lammzeit

Doch die tatsächlich tägliche Routine ist nicht einmal das Härteste an seinem Beruf, findet der Hirte. Die Lammzeit ist es, die an die Substanz geht. „Immer mal zwei Stunden schlafen, dann wieder wach: Das ist heftig“, sagt Schüler. „Aber es geht ja nicht anders.“ Er muss ja da sein für seine Schafe.

Doch auch der Sommer birgt seinen Stressfaktor. Denn die Rückkehr in den Stall muss jeden Tag auf die Viertelstunde pünktlich passieren: Der Schnuckeneintrieb ist der touristische Magnet der gesamten Umgebung. Um den Moment mitzuerleben, wie auf dem Sandweg im Kiefernwald der Staub aufweht, weil Hunderte Heidschnucken in Richtung Zuhause zuckeln, rollen Reisebusse an.

Nie weiter laufen als bis zum Hund

Vorher aber ist Schüler mit seinen Tieren allein. Stunde um Stunde. Ruhig hat er es deswegen allerdings nicht. Wenn 900 Mäuler Heidekraut knabbern und 3600 Hufe übers Gras trappeln, dann ist das nur aus 100 Metern Entfernung ein romantisch-stiller Anblick.

Nur Worte fallen tatsächlich wenig hier zwischen Kiefernwald und Heide. „Lore, geh davor“, ruft der Schäfer, wenn die Schnucken zu schnell werden, und die Hündin tut wie befohlen. Steht er mit seiner Herde auf einer Wiese, heißt es „Hurtig, geh daraus“, und der Hund namens Hurtig rennt ans Ende des Grüns: Dann wissen die Schafe, dass sie nicht weiterlaufen dürfen als bis zum Hütehund. Denn der Hund ist der Zaun des Schäfers.

Der Job der Schafe: Pflanzen kurz halten

Mit zwei Altdeutschen Hütehunden arbeitet Schüler, einem mit Farbschlag Fuchs und einem Schwarzen. Mit einem Border Collie könnte ein Schäfer bei Neuenkirchen nichts anfangen: Sie hüten, indem sie um die Herde herumlaufen. Doch hier sind zu viele Waldwege zu gehen, und das Kommando „Furche“ kennen sie nicht: das Laufen in eben jener Spalte zwischen Sand und Bäumen, um die Herde auf dem Weg zu halten.

Da der Schäferhof direkt am Wald liegt, macht es für die Beliebtheit des Schnuckeneintriebs keinen Unterschied, ob die Heide gerade blüht oder nicht: Calluna gibt es hier ohnehin kaum zu sehen. Wohl zählt es aber zu den Aufgaben der Herde, eben jene Heidepflanzen kurz und damit jung zu halten. Welche Fläche zum Abknabbern dran ist, wissen die Schäfer und führen ihre Landschaftspfleger zu den entsprechenden Flecken. Auch Ziegen gehören zum Team, denn sie lieben Bäume und Sträucher und halten sie durch Abfressen klein.

Am Schäferhof am Ende der Falshorner Straße in Neuenkirchen kommen Touristen den Heidschnucken sehr nahe. Quelle: Carolin George

Heidschnucke isst der Schäfer nicht

Bis zu sieben Kilometer wandert Schüler mit seinen Schnucken und Ziegen täglich vom Schäferhof weg, gegen 10.30 Uhr startet der Hirte vom Hof, zurück kommt er sieben Stunden später. Zwischendurch gibt es belegte Brote mit Käse oder Wurst – nur nicht von der Heidschnucke, die isst der Schäfer nicht. Wenn er mit seiner eigenen Herde am späten Nachmittag dann auf die zweite Herde trifft, diejenige mit bunten Jacken und Handys in den Händen, hält Schüler seine Tiere für einen eindrucksvollen Moment auf dem Weg an – und raucht eine Zigarette.

Ist er dann angekommen beim Besuch aus der anderen Welt, testet er deren Humor. „Das Geblöke höre ich mir jetzt schon seit 47 Jahren an“, sagte er und übertönt mit seinen Worten die Töne der Tiere. „Ab 20 Uhr, sage ich ihnen aber, ist Schluss. Sonst geht’s auf die gekachelte Einbahnstraße. Die Tiere halten sich daran und sind still. Aber dann komme ich nach Hause zu meiner Frau ...“

Der Schäfer geht in Pension – und zieht weg aus dem Wald

Nur noch ein paar Wochen, dann ist Matthias Schüler so häufig zu Hause wie noch nie. Der Schäfer geht in Pension. „Muss mich erstmal an die Zivilisation gewöhnen“, sagt er. Schließlich lebte er die vergangenen 13 Jahre mit seiner Frau Helma auf dem Schäferhof, am Ende einer Sackgasse am Wald. In die Wohnung zieht sein Nachfolger, er selbst ist in den Ort gezogen und hat auf einmal Nachbarn: „Ganz schön ungewohnt.“

Und was macht er dann, wenn er nicht mehr 365 Tage im Jahr raus muss? „Auf der Terrasse sitzen.“ Dabei eine rauchen, vielleicht. Und manchmal für seinen Nachfolger einspringen. Für den wird es nämlich eine Freie-Tage-Regelung geben, anders als für ihn. Wer würde sonst schon noch diesen Job machen? Schülers Söhne jedenfalls nicht. „Sie wollen nicht so enden wie ich, haben sie gesagt.“ Sagt der Schäfer – und lächelt.

Zur Galerie Schäfer Matthias Schüler aus der Nähe von Soltau hat einen Großteil seines Lebens mit seinen Heidschnucken verbracht. Im Sommer haben sie einmal täglich ihren großen Auftritt: Wenn die Touristen kommen.

Mehr zum Thema:

Schwitzen mit Wumbo: So hart ist die Arbeit als Maskottchen im Freizeitpark

Von Carolin George