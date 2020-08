Die Waldbrandkatastrophe von 1975: Als der Heidewald in Flammen stand

Hannover

Im Sommer 1975 war die Waldbrandgefahr zu Beginn des Sommers von Woche zu Woche größer geworden. Die letzten nennenswerten Niederschläge hatte es im Mitte Mai gegeben. Ende Juli stiegen die Tagestemperaturen oft auf mehr als 30 Grad. Auch nachts kühlte es sich selten unter 20 Grad ab, und die Luftfeuchtigkeit erreichte nur noch 20 Prozent. Lange anhaltender Ostwind saugte die letzte Feuchtigkeit aus der Landschaft.

Anwohner beobachten in der Nähe von Eschede den riesigen Rauchpilz, der über dem brennenden Waldgebiet aufsteigt. Quelle: Wolfram Ehrhardt/dpa

Anzeige

Fünf Feuer entwickeln sich zu Großbränden

Selten zuvor war die Waldbrandgefahr in den Heidewaldern so groß gewesen. Dies spiegelte sich auch in den Tätigkeitsbüchern der Feuerwehren wieder. Allein in der Zeit vom 7. bis zum 19. August 1975 wurden 297 Flächenbrände registriert. 292-mal gelang es den Wehren, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen. Aber fünf anfangs sehr kleine Feuer entwickelten sich zu Großbränden:

Weitere HAZ+ Artikel

Am 8. August wird Großalarm wegen eines Wald- und Moorbrandes (200 Hektar) bei Stüde (Kreis Gifhorn ) ausgelöst.

(Kreis ) ausgelöst. Am 9. August kämpfen die Feuerwehren bei Schmarbeck (Kreis Celle ) gegen einen Waldbrand , dem rund 280 Hektar Kiefernforst zum Opfer fallen sollten.

) gegen einen , dem rund 280 Hektar Kiefernforst zum Opfer fallen sollten. Am 10. August gibt es erneut Großalarm in Gifhorn , weil bei Meinersen 300 Hektar Wald in Flammen stehen.

, weil bei 300 Hektar Wald in Flammen stehen. Am 10. August bricht auch der Waldbrand aus, der zwischen Eschede und Oldendorf im Kreis Celle zu einer Katastrophe von bis dahin unvorstellbaren Ausmaßen führt. Allein dieser bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte der Bundesrepublik vernichtete 5162 Hektar Wald.

aus, der zwischen und im Kreis zu einer Katastrophe von bis dahin unvorstellbaren Ausmaßen führt. Allein dieser bis dahin größte in der Geschichte der Bundesrepublik vernichtete 5162 Hektar Wald. Am 12. August schließlich geraten bei Trebel (Kreis Lüchow-Dannenberg) rund 2000 Hektar Kiefernwald in Brand.

Brennende Bäume in der Nähe von Eschede. Quelle: Oldershausen

Fünf Feuerwehrleute werden vom Feuer eingeschlossen und sterben

Nachdem am 8. August 1975 der Gifhorner Kreisbrandmeister auf einer Einsatzfahrt an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben war, kamen am 10. August bei Meinersen fünf Feuerwehrmänner aus Fallersleben und Hohenhameln um, die in ihren Löschfahrzeugen vom Feuer eingeschlossen worden waren.

Der pausenlose Einsatz in den knochentrockenen Wäldern war von den niedersächsischen Feuerwehren allein nicht zu bewältigen. Sie erhielten Unterstützung aus acht Bundesländern. Hamburg schickte 2500 Mann, Nordrhein-Westfalen 1200, Schleswig-Holstein 1000, Baden-Württemberg 600, Bremen 500, Berlin 300, Hessen 140 und Rheinland-Pfalz weitere 70.

Zur Galerie Bei dem Inferno im August 1975 kamen sechs Feuerwehrmänner und ein Polizeibeamter ums Leben. Innerhalb einer Woche vernichteten die Flammen mehr als 8000 Hektar Kiefernwald. Allein dem bis dahin größten Waldbrand in der Geschichte der Bundesrepublik fielen damals 5162 Hektar im Landkreis Celle zum Opfer.

Die Bundeswehr beteiligt sich an dem Einsatz

Insgesamt waren in den drei betroffenen Landkreisen rund 13.000 Feuerwehrmänner auf den Beinen. Sie wurden unterstützt von rund 11.000 Soldaten, die mit 360 Panzern und etwa 60 Hubschraubern in die Brandbekämpfung eingriffen. Auch britische und niederländische Soldaten, das Technische Hilfswerk, der Bundesgrenzschutz, das DRK, die Polizei und viele andere Organisationen waren an dem Katastropeneinsatz beteiligt.

Aus Frankreich kamen drei Spezialflugzeuge, die Wasser aus dem Steinhuder Meer aufnahmen und über den brennenden Heidewäldern abregnen ließen.

Dass sich das Feuer rasend schnell ausbreiten konnte, lag nicht nur an der extremen Trockenheit und den zeitweilig heftigen Ostwinden. Auch die Folgen der Waldbrände vom November 1972 wirkte sich aus: Vielerorts war das vom Sturm zerstörte und nicht mehr verwertbare Holz zu langen Wällen zusammengeschoben worden. Sie wirkten während des Feuers wie Zündschnüre und trugen dazu bei, dass die Feuerwehren oft keine Chance hatten, wenn sie den Flammen die Nahrung nehmen wollten.

Auch Bewohner geraten in Lebensgefahr

Viele Feuerwehrmänner und junge Soldaten hatten zuvor noch nie einen Waldbrand bekämpft und erlebten zum ersten Mal, wie das Feuer die Kronen von Kiefern erfasste. Dann loderte es lichterloh unter einer tiefschwarzen Rauchwolke, aus der unablässig Asche und glimmende Holzsplitter regneten. Die Hitze, die sich in solchen Situationen entwickelte, führte dazu, dass sich von einigen Löschfahrzeugen der rote Lack löste.

Doch nicht nur die Einsatzkräfte gerieten durch das Flammenmeer in Lebensgefahr. Im Landkreis Celle, wo bereits am 10. August einzelne Gehöfte im Brandgebiet geräumt worden waren, evakuierte die Kreisverwaltung am 12. August gleich fünf kleine Dörfer: Rebberlah, Starkshorn, Burghorn, Ohe und Alvern. Rund 500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und in Schulen ausharren, bis die Gefahr gebannt war.

Einzelne Häuser brennen nieder

In einigen Fällen gelang es den Wehren nicht, die Flammen vor den Grenzen der Siedlungen zu stoppen. Nach Angaben des Innenministeriums in Hannover entstanden an 15 Häusern in den Ortschaften Hustedt, Rebberlah und Starkshorn (alle Kreis Celle) Schäden von insgesamt einer Million Mark. Am stärksten betroffen war vermutlich die damals 77-jährige Witwe Magdalene Berg in Hustedt, deren Häuschen zerstört wurde.

Doch die couragierte Ostpreußin ließ sich nicht unterkriegen. Noch während es ringsum loderte, begann sie mit den Aufräumarbeiten. Vier Monate später war ihr neues Haus fertig und Magdalene Berg eigentlich sehr zufrieden. Nur dass ihr aus den Trümmern das Eingemachte gestohlen worden war, das wurmte sie doch sehr.

Von HAZ