Hannover

Versprochen sind sie schon seit vergangenem September, jetzt könnten sie tatsächlich bald kommen: Die Lehrkräfte in Niedersachsen sollen noch vor den Sommerferien Dienstgeräte bekommen. Wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag sagte, soll die entsprechende Förderrichtlinie in der nächsten Woche veröffentlicht werden.

Wer zahlt die Folgekosten?

Lange hatten Land und Kommunalverbände um die Organisation der Verteilung gerungen, umstritten war aber auch die Frage, wer die Lehrerlaptops wartet und im Bedarfsfall kaputte Geräte ersetzt. Nun hat man sich darauf geeinigt, dass dies Sache des Schulträgers ist, der dafür aber Geld von Bund und Land bekommt. Allein für die rund 96.000 Lehrerlaptops sind 50 Millionen Euro nötig.

Keine persönlichen Geräte, sondern Leihgeräte von der Schule

Welchen Gerätetyp die Pädagogen bekommen, sollen Schulträger zusammen mit den Schulen vor Ort klären, sagt der Ministeriumssprecher. Die Laptops werden dann von den jeweiligen Schulen ausgegeben. Wenn eine Lehrkraft die Schule verlässt, muss auch das Dienstgerät zurückgegeben werden. Vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) kommt Kritik daran, dass die Verhandlungen zwischen Land und Kommunalverbänden so lange gedauert haben und dass die Lehrerlaptops nicht vom Land ausgegebene personalisierte Dienstgeräte sind, sondern über die Schulen verteilte Leihgeräte.

Wie hilfreich sind Leihgeräte?

VBE-Vorsitzender Franz-Josef Meyer sagt: „Die Annahme vieler Kolleginnen und Kollegen, die Dienstgeräte könne man sich aussuchen und es stehe dafür ein bestimmter Betrag zur Verfügung, ist schlichtweg falsch. Allein schon aus rechtlichen Gründen handelt es sich nicht um Dienstgeräte, sondern um Geräte zum Verleih für den Einsatz im Unterricht. Dieser Unterschied ist entscheidend für die Nutzung und Handhabung. Die Speicherung von sensiblen Daten wie Zensurenlisten oder Zeugniseintragungen ist damit verboten.“ Wenn auf digitalen Leihgeräten für Lehrkräfte keine dienstlichen Daten wie Notenlisten, Adressen und Telefonnummern gespeichert, sondern sie ausschließlich zum Zweck der Unterrichtsvorbereitung eingesetzt werden dürften, werde das ganze Dienstlaptopprogramm ad absurdum geführt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Schülerdaten besonders sensibel“

Das Ministerium weist darauf hin, dass Schülerdaten besonders sensibel seien und nur auf den Schulservern gespeichert werden dürften. Aber natürlich würden die Lehrkräfte über ihre Dienstgeräte Zugang dazu erhalten.

Dass Mitarbeiter sich nicht ihre persönlichen Dienstgeräte aussuchen, sondern vom Arbeitgeber leihweise zur Verfügung gestellt bekommen, ist in der freien Wirtschaft ein übliches Vorgehen.

Bald kein Onlineunterricht mehr mit Privatgeräten

Bund und Länder hatten sich schon im vergangenen Herbst auf ein 500-Millionen-Euro-Programm geeinigt, mit dem alle rund 800.000 Lehrkräfte in Deutschland mit einem digitalen Dienstgerät ausgestattet werden sollen. Im Corona-Lockdown hatten die meisten Pädagogen über Monate Onlineunterricht mithilfe ihres Privatgeräts gemacht – oft aus dem heimischen Wohnzimmer heraus. Bedürftige Schüler sind ebenfalls mit staatlicher Hilfe mit Leihgeräten ausgestattet worden. Bildungsexperten warnen allerdings, dass Hardware das eine, die pädagogische Arbeit damit allerdings das andere sei.

Von Saskia Döhner