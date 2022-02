Hannover/Berlin

Am Sonntag sollen 1472 Menschen in der Bundesversammlung entscheiden, ob Frank-Walter Steinmeier weitere fünf Jahre im Amt bleiben darf oder eine Nachfolgerin ins Schloss Bellevue einzieht. 73 Wahlfrauen und -Männern sind aus Niedersachsen dabei.

Längst nicht alle von ihnen sind auch Politikerinnen oder Politiker. Schon länger gibt es bei der Wahl des Staatsoberhaupts eine Faustformel: Je klarer der Ausgang, desto mehr Promis tummeln sich unter den Wählenden.

Da die erneute Kür des Sozialdemokraten Steinmeier als sicher gilt, wird es im coronabedingten Ersatz-Wahlort Paul-Löbe-Haus in Berlin eine hohe Dichte an TV-Gesichtern zu sehen geben.

SPD mit Musiker, Zauberer und Krankenpfleger

Den buntesten Mix hat vermutlich die SPD aufzubieten – obwohl eins ihrer bekanntesten Gesichter keine Stimme abgeben kann. Entertainer Klaas Heufer-Umlauf darf nach einem positiven Corona-Test nicht mitwählen, wie die Nordwest-Zeitung berichtet.

Auf der Liste tummelt sich trotzdem reichlich Prominenz: Die Schauspielerin Denise M’Baye, die Musiker Oliver Perau und Thees Uhlmann, der Zauberer Desimo, die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo sowie die Moderatorin Annie Heger.

Tobias Welte ist Direktor der Klinik für Pneumologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die heimlichen Stars dürften in Corona-Zeiten aber die Wahlmänner und Wahlfrauen sind, die sonst im Gesundheitswesen tätig sind: So entscheiden der Lungenarzt Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Krankenpfleger Alexander Jorde aus Hildesheim, der vor knapp fünf Jahren in der ARD-Wahlarena die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bedrängnis brachte, über den neuen Bundespräsidenten.

Natürlich wählen auch die Politiker mit: Ministerpräsident Stephan Weil, Landtagspräsidentin Gabriele Andretta, Umweltminister Olaf Lies und Gesundheitsministerin Daniela Behrens sind ebenfalls in Berlin.

Fürstliche FDP, Levit bei den Grünen

Deutlich kleiner, aber nicht weniger illuster ist die Reihe der FDP. Neben Partei- und Fraktionschef Stefan Birkner stehen unter anderem auf der Liste: der ehemalige Landesminister Walter Hirche, die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Rebecca Seidler, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Zugpferd der Grünen dürfte der bekannte Pianist Igor Levit sein. Aus Hannover fährt zudem noch Oberbürgermeister Belit Onay nach Berlin. Fraktionschefin Julia Willie Hamburg wird ebenso mitwählen wie Parteichef Hans-Joachim Janßen und die neue Lüneburger Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch.

Einzige Besonderheit bei der CDU: Ex-Ministerpräsident David McAllister begleitet die CDU-Abgeordneten nach Berlin.

Drosten und Flick stimmen ebenfalls ab

Die Niedersachsen werden im Paul-Löbe-Haus auf reichlich Prominenz treffen. Fußball-Bundestrainer Hansi Flick und der Charité-Virologe Christian Drosten gehören zu den prominentesten Gesichtern.

Dass in der Bundesversammlung auch Menschen sitzen, die nicht zu den Landtagen und nicht zum Bundestag gehören, hat Tradition. Es war die Idee von Theodor Heuss, auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mitstimmen zu lassen, sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

„Aber erst ab 2004 wird dies auch medial anders begleitet und auf Medienprominenz gesetzt“, sagt Korte. „Waren früher Alt-Abgeordnete, Alt-Ministerpräsidenten für die Parteien dabei, sind es seit dieser Zeit medienbekannte Personen des öffentlichen Lebens - aus allen Arbeitsbereichen.“

Von Marco Seng/RND/dpa