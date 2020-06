Braunschweig

Ein Lastwagen hat bei einem Unfall auf der Autobahn 2 nahe der Anschlussstelle Braunschweig Flughafen eine größere Menge Diesel verloren und so für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Teil der Fahrbahn müsse abgefräst werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. In Fahrtrichtung Hannover sei noch für mehrere Stunden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Da an der Unfallstelle zunächst nur eine Fahrspur frei war, staute sich der Verkehr in der Nacht auf drei Kilometern Länge. Wie genau es zu dem Unfall kam und wer darin beteiligt war, war zunächst nicht klar.

Von RND/lni