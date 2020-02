Hannover

Um in diesem Jahr den Ausbau öffentlich zugänglicher WLAN-Netze zu beschleunigen, will die Landesregierung 11 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das hat das Wirtschaftsministerium in Hannover mitgeteilt. Damit sollen kostenlose und frei verfügbare Internetzugänge in Kommunen, öffentlichen Verkehrsmitteln und landeseigenen Gebäuden ermöglicht werden. Das Ziel des viel zitierten „Internets für alle“ soll auf diese Weise näher rücken. Der Ausbau ist Bestandteil des sogenannten Masterplans Digitalisierung der Landesregierung.

Estland als Vorbild

„In Ländern wie Estland gibt es das Grundrecht auf Internet“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Auch bei uns in Niedersachsen wollen wir möglichst allen den Zugang zum Netz ermöglichen – gerade in den Bereichen des gesellschaftlichen Lebens“, führte der Minister aus. Der wesentliche Schlüssel zum Erfolg sei dabei, dass öffentliches WLAN flächendeckend verfügbar für die Nutzer werde. „Daher sorgen wir dieses Jahr mit unserer WLAN-Offensive und insgesamt 11 Millionen Euro dafür, dass auf öffentlichen Plätzen, in Fahrzeugen oder an Haltestellen des Nahverkehrs sowie an landeseigenen Gebäuden mehr öffentliche WLAN-Zugänge bereitgestellt werden“, sagte Althusmann.

Förderprogramm für Kommunen

In Kürze an den Start gehen soll dafür ein WLAN-Förderprogramm zugunsten der Kommunen. Auch die eigenen Landesgebäude sollen mit öffentlichem WLAN ausgestattet werden. Eine Abfrage bei den verschiedenen Ministerien zu diesem Projekt wurde bereits gestartet. Sämtliche Gebäude, in denen es noch kein WLAN gibt und in denen dieses wünschenswert ist, sollen aufgelistet werden.

Vielerorts in Niedersachsen bestehen Freifunkinitiativen, die einen öffentlichen WLAN-Zugang anbieten. Auch diese Initiativen sollen in diesem Jahr mit Geld aus dem Sondervermögen zur Digitalisierung weiter gefördert werden, wie das Ministerium ankündigte. In der Vergangenheit hatte es Zuschüsse für die Anschaffung von Routern gegeben, mit denen die Freifunker öffentliche und kostenfreie WLAN-Zugangspunkte einrichteten. „Wir unterstützen die Freifunkinitiative und ermöglichen so im Ergebnis allen Niedersachsen eine digitale Teilhabe“, sagte Althusmann.

Lesen Sie auch

Von Michael Evers