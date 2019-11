Hannover

Am Geld fehlt es nicht mehr, dennoch kommt der digitale Umbau der Schulen in Niedersachsen aktuell kaum voran. Seit August stehen hohe Summen aus dem Digitalpakt des Bundes und der Länder bereit – mehr als 522 Millionen Euro für dringend benötigte IT-Ausstattung sind es allein zwischen Ems und Elbe.Doch knapp ein halbes Jahr nach dem bundesweiten Start des Digitalpakts Schule ist hierzulande noch kein Geld geflossen. Erst rund 930.000 Euro wurden bisher von mehr als 40 Städten und Gemeinden beantragt. Und bewilligt ist sogar davon nach Angaben des Kultusministeriums bisher keiner der Anträge. Im Land Bremen hingegen haben Schulen schon Geräte wie Laptops und Tablets kaufen können.

Tonne : Erst Zahlungen noch in diesem Jahr

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte an, dass erstes Fördergeld noch in diesem Jahr ausgezahlt werden solle. Der SPD-Politiker weist die aufkommende Kritik an der Umsetzung des Digitalpakts zurück. „Wichtig bei der Konzeption des Digitalpaktes war, den Schulen und Schulträgern ausreichend Zeit zu geben, um gründliche Planungen und pädagogisch fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Ausstattung vorzunehmen“, sagte Tonne der HAZ. Insofern sei die Antragslage derzeit im „erwartbaren Rahmen“.

Tonne betonte, dass das Geld für die Schulträger reserviert sei, die Anträge können bis Mitte 2023 gestellt werden. „Es gibt kein Windhundverfahren und auch keine Not zur übereilten Antragsstellung.“ Schulen ab einer Größe von 60 Schülern erhalten einen Grundbetrag von 30.000 Euro. Für kleinere Schulen gibt es eine anteilige Summe. Dazu kommen rund 445 Euro pro Schüler an öffentlichen Schulen. Auf den Wunschlisten der Schulen standen laut Ministerium bisher vor allem WLAN und interaktive Lerntafeln.

Wulf : Mehr Anträge durch bessere Information

Der Koalitionspartner CDU hat zum Teil „erhebliche Unsicherheiten“ bei den Schulen ausgemacht, wie man die Digitalisierung am besten angeht – und plädiert deshalb für eine Digitalberatungsagentur für Schulen und Schulträger. „Erst wenn die Schulen wissen, wie sie das Geld am besten einsetzen können, werden auch mehr Anträge gestellt“, sagte CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf der HAZ. „Da Digitalisierung aber eine langfristige Aufgabe ist, gibt es derzeit noch keinen Grund zur Sorge.“

Auch die Grünen fordern eine solche Beratungsstelle. Die Landtags-Opposition sieht die Lage kritischer. „Es ist normal, dass das jetzt dauert“, sagte die Grünen-Bildungspolitikerin Julia Hamburg. „Das Ministerium hat es aber verpasst, die Schulen und die Landkreise frühzeitig vorzubereiten.“ „Der geringe Mittelabruf zeigt, dass das Land die Schulen mit der Digitalisierung allein lässt“, kritisierte auch der FDP-Abgeordnete Björn Försterling.

Opposition sieht Schulen schlecht vorbereitet

Tonne hielt der Kritik entgegen, dass die Schulen sehr unterschiedlich aufgestellt seien. „Wir haben Schulen, die schon richtig weit sind und tollen Unterricht mit digitalen Medien anbieten. Andere stehen noch am Anfang.“ Der Digitalpakt setzte jetzt einen Impuls, dass es insgesamt vorwärts gehe. Für den Digitalpakt Schule stehen bundesweit mehr als 5 Milliarden Euro bereit.

