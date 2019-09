Dissen

Ein neun Jahre altes Kind ist in Dissen bei Osnabrück bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Das Kind sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge geriet es ins Straucheln und stürzte auf die Straße. Dort geriet es unter einen Muldenkipper und starb noch an der Unfallstelle. Zahlreiche Notfallseelsorger kümmerten sich um Angehörige und Ersthelfer.

Die Straße wurde zur Unfallaufnahme gesperrt.

Von RND/lni