Dötlingen

Der von einem Autofahrer gerammte Radfahrer in Dötlingen (Kreis Delmenhorst) war ein Zufallsopfer. Der Autofahrer wollte mit der Attacke erreichen, dass er im Gefängnis untergebracht wird - er gab an, obdachlos zu sein, wie Polizeisprecher Albert Seegers am Donnerstag sagte. „Von einem ähnlichen Fall habe ich noch nicht gehört.“

Autofahrer fuhr Radfahrer absichtlich um

Dem Opfer gehe es noch nicht besser, in Lebensgefahr schwebe der 48-Jährige aber nicht. Dem Täter, einem 62-Jährigen aus Mönchengladbach, wird von der Staatsanwaltschaft Oldenburg versuchter Mord vorgeworfen. Die Auswertung der Spuren nach dem Unfall in Dötlingen bei Delmenhorst ergab, dass der Autofahrer den Radler absichtlich umfuhr.

Der 62-Jährige war am Dienstag mit seinem Wagen nach links geraten, hatte die Gegenfahrbahn und einen Grünstreifen überfahren und den 48-Jährigen auf einem Radweg erfasst. Das Opfer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Von RND/lni