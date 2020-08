Im Mordprozess um die tödliche Attacke auf zwei Frauen in Göttingen hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Der Angeklagte Frank N. soll seine Ex-Freundin vergangenen September auf offener Straße mit Benzin übergossen, angezündet und erstochen haben.

Doppelmord in Göttingen: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Plädoyers - Doppelmord in Göttingen: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Plädoyers - Doppelmord in Göttingen: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft