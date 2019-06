Braunschweig

Nur mit einer Windel und Badelatschen bekleidet ist ein Dreijähriger in Braunschweig auf Wanderschaft gegangen und alleine durch die Straßen spaziert. An einer Haltestelle fiel er am Sonntagabend einem 17-Jährigen auf, der Beamte um Hilfe rief, teilte die Polizei am Montag mit. Zusammen gelang es ihnen, den Jungen wohlbehalten zurück nach Hause zu bringen. Sein Zuhause befand sich gleich in der nächsten Straße. Die Eltern hatten noch keine Suchaktion gestartet, da der Kleine sich vollkommen unbemerkt davongeschlichen hatte.

Von RND/dpa