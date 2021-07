Hannover

Der Polizei und dem Zoll entgeht offenbar nichts: Bei Kontrollen auf der Autobahn 2 Richtung Hannover haben die Beamten in der Nacht zu Freitag mehrere Drogenschmuggler gestoppt. Ein Verdächtiger entpuppte sich dabei als besonders einfallsreich, um Marihuana und Haschisch vor den Ermittlern zu verbergen.

Im Ford Mondeo des 28-Jährigen wurden die Beamten auf ein merkwürdiges Behältnis aufmerksam: ein an sich gewöhnliches Glas Tomatensoße. Allerdings war davon bis auf ein paar rote Reste nichts mehr vorhanden. In Wirklichkeit steckte im Inneren eine Tüte, in der 15 Gramm Marihuana und sechs Gramm Haschisch verborgen waren, wie Polizeisprecher Michael Bertram berichtet.

Dreimal Fahren unter Drogeneinfluss

Gegen den Mann wird nun ermittelt, nach dem Hinterlegen einer Sicherheitsleistung durfte der 28-Jährige seine Fahrt vorerst von der Raststätte Bückethaler Knick in Richtung Hannover fortsetzen – allerdings ohne Drogen. Auch bei einem weiteren Fahrer entdeckten Polizei und Zoll geringe Mengen Rauschgift, sodass am Ende der Nacht 17 Gramm Marihuana und sieben Gramm Haschisch aus dem Verkehr gezogen wurden.

Das ist bei insgesamt 41 kontrollierten Fahrzeugen und 72 Personen eine eher unterdurchschnittliche Erfolgsquote. Die Ermittler stoppen zudem drei Fahrer, die laut Bertram „im berauschten Zustand am Lenkrad saßen“. Sie mussten Blutproben abgeben, um die Art der Drogen zu bestimmen. Abgesehen von den Rauschgiftfunden ahndete die Polizei zudem sieben Tempo- und vier anderweitige Verstöße. Allen Rasern drohen Fahrverbote.

Von Peer Hellerling