In Niedersachsen zeigen sich nach den beiden Trockenjahren 2018 und 2019 offenbar erste Anzeichen einer Wasserkrise. Umweltminister Olaf Lies spricht von einer „dramatischen Entwicklung“. Die beiden Jahre hätten jedem vor Augen geführt, welche Folgen Hitzewellen und Trockenzeiten hätten. „Die Lage mit extrem niedrigen Grundwasserständen wurde im letzten Jahr nochmals verschärft“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei der Vorstellung des aktuellen Grundwasserberichts des Landes in Hannover.

Man können inzwischen sogar von einer Dürre in Niedersachsen sprechen. Lies: „Wir gehen mit einer sehr angespannten Ausgangslage in den Sommer.“

Regenfälle ändern nichts

Aus dem Bericht geht hervor, dass die Tiefststände von 2018 ein Jahr später in 71 Prozent der Grundwassermessstellen noch einmal unterboten wurden. Der mittlere Jahreswert der vergangenen 30 Jahre sei in 41 Prozent der Messstellen unterschritten worden, heißt es. Lies erwartet auch für dieses Jahr extreme Bedingungen. „Dieses Grundwasserdefizit wird sich 2020 fortsetzen.“ Daran würden auch die Regenfälle der vergangenen Tagen nichts ändern. Besonders angespannt ist die Lage demnach in Ostniedersachsen.

Speicherbecken und Zisternen

Der Umweltminister forderte ein umfassendes „Wassermengenmanagement“ in ganz Niedersachsen. Notwendig sei ein Bündel von Maßnahmen, wie Bau von Speicherbecken und Zisternen oder Trinkwasserfernleitungen, Nutzung von Brauchwasser für Bewässerungszwecke, Möglichkeiten der Verrieselung, wassersparende Beregnungstechnik in der Landwirtschaft, intelligente Steuerung von Entwässerung und Renaturierung von Fließgewässern.

