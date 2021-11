Hannover

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) will die Elektromobilität im Land stärker vorantreiben. Dazu stellt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erstmals vier Elektromobilitätsmanager ein. Diese sollen Kommunen beim Thema E-Mobilität beraten – vor allem beim Aufbau von öffentlichen Ladestationen. Dafür hat der Bund deutschlandweit rund 1,15 Milliarden Euro bis 2025 bereitgestellt. Die Experten sollen Kommunen bei Anträgen zu den Bundesförderprogrammen unterstützen, technisch beraten und dabei helfen, geeignete Standorte für Ladestationen zu finden.

Infrastruktur für E-Mobilität in Niedersachsen ausbauen

„Wir in Niedersachsen sollten als Flächenland von diesen Mitteln besonders profitieren und damit eine alltagstaugliche, leistungs- und zukunftsfähige E-Mobilitäts-Infrastruktur in unserem Bundesland schaffen“, sagte Althusmann der HAZ. Niedersachsen würde damit einen „starken Beitrag“ leisten, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen.

Für Erik Oehlmann, Präsident der Straßenbehörde, sind die Experten eine gute Ergänzung zur bestehenden Förderung der Ladeinfrastruktur bei Unternehmen und der Elektrifizierung von Dienstfahrzeugen. „Mit diesem Dreiklang machen wir Niedersachsen bereit, die Elektromobilität auf den richtigen Weg für dieses Jahrzehnt zu bringen“, sagte er.

Elektroautos für niedersächsische Behörden

Althusmann zufolge fließen insgesamt rund 66 Millionen Euro an Landesmitteln in den Ausbau der E-Mobilität. Das Land will auch bei den Behörden einen stärkeren Fokus auf Elektroautos legen. Geplant sind mehr als 1000 Ladepunkte an 248 Behördenstandorten (Kosten: 35 Millionen Euro). Zudem sollen 240 E-Fahrzeuge beschafft werden. Deutschlandweit gibt es aktuell rund 48.000 öffentliche Ladepunkte, davon 5300 in Niedersachsen.

Von Julia Haller und Marco Seng