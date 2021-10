Lüchow

Nach dem Konsum eines mutmaßlich mit Ecstasy versetzten Getränks sind sechs Kinder und Jugendliche in Krankenhäuser gekommen. Ein 13 und ein 14 Jahre altes Mädchen mussten auf die Intensivstation aufgenommen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach wurde am Freitagnachmittag das Getränk bei einer Geburtstagsfeier in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) herumgereicht. Bei der Freiluft-Party in der Nähe des Sportplatzes wurde Alkohol konsumiert. Bis zu 25 minderjährige Gäste waren laut Polizei anwesend. Von dem Drink tranken zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Mehrere mussten sich danach übergeben und waren desorientiert.

16-Jähriger unter Verdacht

Rettungsdienst und Polizei wurden alarmiert und kümmerten sich um die Erstversorgung der teilweise stark schwankenden Jugendlichen. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort.

Insgesamt sechs Menschen kamen danach in Krankenhäuser in Danneberg, Uelzen und Salzwedel. Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren wurden auf Intensivstationen aufgenommen.

Ein 16 Jahre alter Junge soll für das Mixgetränk verantwortlich sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

