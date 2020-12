Abbensen

„Ich muss keine Maske tragen“: Silke Meyer hat mittlerweile fast immer eine Kappe mit dieser Aufschrift dabei, wenn sie aus dem Haus geht. Was ein wenig lustig wirkt, hat einen sehr ernsten Hintergrund: Meyer ist aus gesundheitlichen Gründen von der Pflicht befreit, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Weil ihr oft sehr unfreundlich begegnet wird, weil sie keine Maske trägt, hat sie jetzt die Flucht nach vorn angetreten.

Und sie lässt es nicht bei dem Käppi bleiben: Neben der auffälligen Kopfbedeckung befestigt sie am Rücken ihrer Jacke einen Button, auf dem zu lesen ist, dass sie ein Attest hat. Diese Bescheinigung prangt dann sichtbar auf dem Vorderteil ihres Anoraks, ebenso wie der Hinweis, dass sie es leid sei, ständig beschimpft zu werden, weil sie keine Maske trage, verbunden mit der Bitte, zu überlegen warum das so ist.

Anzeige

„Ich fühle mich wie eine Litfaßsäule“

„Ich fühle mich wie eine Litfaßsäule“, sagt sie. Das ist zwar halb im Scherz gemeint, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund: Immer wieder wird sie von anderen darauf hingewiesen, dass sie keine Maske trägt. Grundsätzlich sei das natürlich in Ordnung, doch leider passiere das häufig überaus unhöflich. „Und das ist auf Dauer schon sehr belastend. Manchmal fühle ich mich beim Einkaufen wie bei einem Spießrutenlauf“, macht die Abbenserin deutlich.

Lesen Sie auch: Polizei in Hannover registriert kaum Verstöße gegen Maskenpflicht

Am extremsten sei bisher der Fall gewesen, als ein fremder Mann sie quer durch einen Supermarkt angebrüllt habe. Das sei zwar eher die Ausnahme, aber unfreundlich „angepampelt“ werde sie des öfteren. „Offenbar wissen viele Menschen nicht, dass man sich in begründeten Fällen von der Maskenpflicht befreien lassen kann“, mutmaßt die Abbenserin. Deshalb hat sie sich mit der Bitte an die PAZ gewandt, ausdrücklich darauf hinzuweisen. Sie selbst ist lungenkrank und hat ein Attest von ihrem Hausarzt bekommen, das sie – wie es vorgeschrieben ist – immer bei sich hat.

Das Attest vom Hausarzt ist immer dabei

„Die meisten Verkäufer sind gut informiert, sprechen mich freundlich an und bitten darum, das Attest vorzulegen. Das tue ich selbstverständlich gern“, betont sie. Auch in eine offizielle Kontrolle durch das Ordnungsamt sei sie bereits gekommen. „Dabei gab es ebenfalls keine Probleme“, sagt die 54-Jährige. Sie habe auch viel Verständnis dafür, dass sie auf die „fehlende“ Maske angesprochen werde, schließlich ginge es bei der Maskenpflicht ja auch um ihre Gesundheit. „Die Frage ist aber immer der Ton, in dem das geschieht“, macht sie deutlich.

Lesen Sie auch: Region Hannover will keine Liste mit Straßennamen anlegen

Die Maskenpflicht gilt in Deutschland seit April an zahlreichen Orten des öffentlichen Lebens. Die meisten Menschen haben sie akzeptiert und sich daran gewöhnt, auch wenn immer wieder zu beobachten ist, dass der korrekte Sitz recht lax gehandhabt wird. Bei bestimmten Erkrankungen ist es jedoch möglich, sich von der Maskenpflicht befreien zu lassen. Ein entsprechendes Attest bekommt man von einem Arzt oder einer Ärztin in Verbindung mit einer individuellen Untersuchung. Befreit werden können unter anderem Menschen, die an Asthma, einer Herzschwäche, einer chronischen Lungenerkrankung oder auch bestimmten psychischen Erkrankungen leiden. Es wird immer individuell entschieden, ob das Tragen einer Maske zumutbar ist oder nicht.

Bußgeld bei Verstoß gegen die Maskenpflicht

Wenn man an unter die Maskenpflicht fallenden Orten unberechtigter Weise ohne Mund-Nasenschutz angetroffen wird, muss man mit einem Bußgeldverfahren rechnen. In Niedersachsen können zurzeit bis zu 150 Euro verhängt werden. „Bei der Anhörung zum Verfahren besteht natürlich die Möglichkeit, einen Nachweis zur Befreiung einzureichen. Um Probleme bei Kontrollen, bürokratischen Aufwand und Ärger zu vermeiden, empfehlen wir betroffenen Personen, den Nachweis schon von vornherein dabei zu haben. Dazu reicht ein Dreizeiler mit ärztlicher Unterschrift und Stempel", sagt der Sprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß.

Lesen Sie auch: Kontrollen in jedem zweiten Fernzug: Bahn setzt Maskenpflicht härter durch

Die Vorlage eines Attests verlangen dürfen nur die Polizei und Vertreter der Ordnungsbehörden. Alle anderen – wie zum Beispiel Personal im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln – können lediglich um die Vorlage bitten. Wer von der Maskenpflicht befreit ist, darf laut der offiziellen Seite des Landes Niedersachsen grundsätzlich ohne Mund-Nasen-Bedeckung einkaufen gehen. Allerdings darf ihm im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verweigert werden. Es wird empfohlen, „in einem Gespräch mit einer verantwortlichen Person nach einer Lösung zu fragen“.

Grundsätzlich nicht unter die Maskenpflicht fallen Kinder unter sechs Jahren.

Lesen Sie auch: Maskenpflicht in der Schule: Was empfehlen Kinderärzte?

Von Kerstin Wosnitza