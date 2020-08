Barnstorf

Der Mann und die Frau aus dem Kreis Diepholz wollten am Donnerstag, so sagten sie der Polizei, den Weg für eine bevorstehende Mountainbike-Tour auskundschaften. Mit einem Mercedes-SLK-Sportwagen fuhr das Ehepaar demnach Hunderte Meter abseits befestigter Wege über einen Grasweg ins Barnstorfer Moor, bis es vor einem Graben nicht weiterging.

Nach dem Stopp entzündete das Fahrzeug den zurzeit extrem trockenen Boden, das Auto geriet in Brand – und in der Folge rund ein Hektar Moor. Zeitweise waren mehr als 150 ehrenamtliche Feuerwehrleute aus den Kreisen Diepholz und Vechta gleichzeitig im Einsatz.

Feuerwehr kommt nur mit Quads durch

„Das Gelände ist so unwegsam und hat so viele Stellen mit weichem Untergrund, dass wir da mit unseren normalen Einsatzfahrzeugen nicht durchkommen und nur Quads nutzen können“, sagte Barnstorfs Brandmeister Guido Schruth am Freitag der HAZ. Zu dieser Zeit waren immer noch mehr als fünfzig Feuerwehrleute dabei, Glutnester zu bekämpfen und so den Brand unter Kontrolle zu halten.

Schruth hob hervor, dass niemand bei so trockener Witterung abseits der befestigten Wege in Moor- oder Heidegebiete herumfahren sollte.

Das betonte auch Polizeisprecher Peter Barg in Diepholz. „Auslöser war vermutlich der heiße Motor oder der Katalysator“, sagte er. Das Ehepaar, beide etwa sechzig Jahre alt, habe selbst einen Notruf abgesetzt und habe sich unversehrt in Sicherheit bringen können. „Sie haben ihr Fehlverhalten anscheinend eingesehen und sind bedröppelt von dannen gezogen,“ berichtete er.

